Nuevo viral: cerrar la boca con cinta adhesiva para descansar

Colocarse cinta adhesiva en los labios para dormir mejor y no tener mal aliento. ¿Esto es real? Muchas personas en redes sociales viralizaron esta tendencia, y por eso consultamos a un médico especialista.

La Apnea Obstructiva del Sueño afecta a entre el tres y el 17% de la población mundial. Muchas mas personas en el mundo tienen otras dificultades para dormir, y esta tendencia busca solucionar estos problemas.Un artículo publicado por The New York Times recopila varias de las opiniones de usuarios que en la red social TikTok cuentan sus experiencias: tener mejor cutis y humor, despertarse con más energía, tener una mandíbula más definida, reducir el riesgo de caries o mal aliento, fortalecer el sistema inmune.Todas estas son las ventajas resaltadas por quienes en sus videos cómo se colocan las cintas. Hay una línea marca específica que está elaborada para utilizarse en la boca. Pero en otros videos simplemente se utiliza una cinta plástica utilizada por ejemplo, para colocar vendajes en el área médica.¿Cómo se puede vincular el taparse la boca, con la apnea del sueño? Se utiliza para el tratamiento de la patología en nivel leve o moderado, según explicó el médico psiquiatra Franklin Escobar, director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, a Zona Violeta.“Cuando hay personas que duermen con la boca abierta se utiliza una mentonera. Es un arnés que se coloca en la mandíbula, va cogida en la cabeza y se logra que la persona cierre la boca y se le coloca la máscara para que pueda tener una respiración básicamente nasal. Pienso que de ahí se ha derivado esta situación de tratar de cerrar la boca con una cinta”, indicó.“La cinta como tal estaría indicada muy probablemente en pacientes con apnea del sueño leves y moderadas. Estudios que han hecho expertos taiwaneses, con pruebas de corta duración y algunos informes preliminares, indican que ayudaría”, agregó el especialista.Si bien no hay en el mercado latinoamericano o escasamente se adquieren cintas bucales, la recomendación de otros expertos, en el caso de apelar a este sistema, es que no se utilicen cintas para papel u otras que sean difíciles de retirar o generen esfuerzo y dolor. Esto se debe a que esa zona del rostro es muy delicada y debe estar relajada para el descanso.A su vez, en caso de intentarlo, se recomienda probar en varias ocasiones durante el día colocarse la cinta por unos minutos. Así se evalúa previamente la reacción del cuerpo y evita cualquier posible malestar al intentar dormir.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

