Pelé, ícono mundial que "destruyó prejuicios y estigmas de discriminación contra la población negra"

En la luz del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tricampeón del mundo y sinónimo de fútbol, varios periodistas e investigadores discutieron el... 30.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-30T21:45+0000

2022-12-30T21:45+0000

2022-12-30T21:45+0000

américa latina

brasil

⚽ deportes

pelé

fútbol

👤 gente

Ingresado desde hace semanas en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde se trataba un cáncer de colon, Pelé, una de las figuras más famosas del siglo XX, falleció el 29 de diciembre. Aunque no era conocido como activista contra el racismo, los expertos en la cuestión racial brasileña le atribuyen un importante legado en este frente.Según el profesor de la Universidad Estatal Paulista (UNESP) y militante histórico del movimiento negro Juarez Tadeu de Paula Xavier, "el legado de Pelé a la población negra brasileña es extraordinario, enorme". El investigador cree que es necesario observar que Brasil construyó políticas públicas de segregación y violencia contra la población negra desde el siglo XIX, incluyendo la negación de la humanidad y el estigma de los negros brasileños. En este sentido, Pelé "rompió con la lógica racista de aquella visión".Xavier señaló que con la aparición y el éxito innegable de la figura de Pelé, "cae el mito de la fabricación de la incapacidad de la población negra" y la idea de que el negro no sería sujeto de derechos."Abre la posibilidad de que el negro, como ciudadano, exija políticas públicas y muestra la iniquidad del racismo en la sociedad brasileña, en la que más del 60% de la población es negra. Así que hizo una gran contribución en este sentido", afirmó.El investigador agregó también que el equipo brasileño que ganó la Copa del Mundo de 1958 con Pelé rompió un paradigma racial que había prevalecido en Brasil hasta entonces. Xavier recordó que la presencia de negros en el equipo fue prohibida en los años 20 por decisión del entonces presidente brasileño, Epitácio Pessoa. Además, según el analista, esta estigmatización también fue explícita en episodios posteriores, como la masacre de la opinión pública contra el portero Barbosa, un hombre negro, culpado de la derrota de Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950, y en declaraciones de dirigentes del fútbol brasileño en años posteriores.En la opinión de Xavier, a pesar de la innegable importancia de Pelé para el fútbol brasileño, el racismo seguirá siendo un tema importante en la disputa por la memoria y el legado del eterno jugador."Inventor de la brasileñidad"El escritor e historiador Luiz Antonio Simas en una entrevista con Sputnik comentó que Pelé fue no solo un atleta tremendo, sino también un "inventor de la brasileñidad".Por su parte, el sociólogo, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) y coordinador del Laboratorio de Estudios de Medios y Deportes, Ronaldo Helal, puntualizó que Brasil salió de los años 30 "con cierta fragilidad en la noción de lo que era ser brasileño" y recordó que esa idea empezó a ser discutida por varios autores, como el periodista Mario Filho y los escritores Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre y José Lins do Rego.Según el analista, el pensamiento brasileño empezó a ver el fútbol como un "motor para unir a una nación de dimensiones continentales como Brasil". En este sentido, el éxito de Pelé a partir de 1958 contribuyó a "la construcción de la identidad nacional".Helal añadió que Pelé, además de su talento, revolucionó el fútbol profesional en relación con la importancia de la preparación física.El periodista Leandro Iamin describió a Pelé como el "atleta y jugador más impresionante del siglo XX" y recordó que el brasileño es una de las figuras mediáticas mundiales más conocidas del planeta.

brasil

