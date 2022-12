https://sputniknews.lat/20221230/tender-puentes-la-marca-del-gobierno-gustavo-petro-en-el-2022-1134150535.html

Tender puentes: la marca del Gobierno Gustavo Petro en el 2022

Tender puentes: la marca del Gobierno Gustavo Petro en el 2022

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, concluye un año 2022 en el que logró establecer puentes de diálogo entre sectores hasta ahora... 30.12.2022, Sputnik Mundo

El 7 de agosto de 2022 quedará marcado a fuego en la memoria colectiva de Colombia: ese día asumió el poder Gustavo Petro, el primer mandatario abiertamente de izquierda en la historia de Colombia.Muchos han sido los hitos que han marcado los cuatro meses y medio de mandato de Petro al frente de los designios de Colombia desde la Casa de Nariño. Los primeros 100 días de Gobierno fueron estrenados con proyectos de envergadura histórica como la búsqueda de acuerdos que permitan poner fin a décadas de violencia y enfrentamientos fratricidas en el país sudamericano.En conversación con Sputnik, el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones, realiza un balance de lo que significó el año 2022 para los procesos histórico-políticos del país, de cara a una nación que apuesta por el diálogo y la paz como medios de alcanzar la estabilidad política y la prosperidad económica que pueda combatir la desigualdad.El balance de la gestión de Gustavo Petro, en los cuatro meses y medio en el poder, habla de "un proceso exitoso", mandatado por "un presidente que hasta el momento ha demostrado ser progresista", subraya Mercado.El analista apuntó que, si bien "mucha gente pone en duda si es un presidente 100% de izquierda", sí puede decirse que "sus políticas están mucho más cercanas a la población en general". Eso se nota, mayormente, consideró, en "un tema álgido en Colombia como lo es la paz".Proceso de paz totalDesde su asunción, Petro puso como objetivo el cese definitivo de grupos armados al margen de la legalidad como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo y su sometimiento al estado de Derecho.El proyecto de Paz Total fue aprobado por el Congreso en octubre y se comenzó con el objetivo de entablar diálogo y negociaciones que permitan el desarme de todos los grupos armados al margen de la ley, como un proceso de continuidad del Acuerdo de paz que alcanzó el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con las FARC en 2016.Para Mercado es posible hablar de "un proceso exitoso", ya que "la guerrilla se ha vuelto a sentar con el Gobierno Nacional" luego de que, durante la presidencia de Iván Duque (2018-2022) y según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) fueran asesinados 957 líderes sociales."Estamos hablando de los grandes ganaderos, los grandes comerciantes de la tierra, indígenas, negros, campesinos, militares, policías, componentes además de la Iglesia y otros estamentos involucrados en los procesos de derechos humanos, se han sentado a la mesa", complementó.Luego de una primera ronda de diálogo en Caracas a finales de noviembre de 2022 —en las que se pudo estipular la continuación del diálogo y qué están dispuestas a negociar cada una de las partes— el proceso continuará en febrero de 2023 con una segunda ronda de negociaciones en la Ciudad de México.Una "burbuja narco" que durante años ha hecho "que la población, de alguna manera, no sienta quiebres económicos lo suficientemente poderosos como para levantarse en contra del Gobierno", explicó.Reforma tributaria y de pensionesLa reforma tributaria, uno de los aspectos programáticos más importantes del programa de Gobierno de Petro, fue aprobada el 13 de diciembre por el Congreso de la República. La reforma significa una recaudación adicional cercana a los 4.000 millones de dólares que serán destinados al financiamiento del gasto social entre 2023 y 2026.Mercado valoró que además de una exitosa negociación de la reforma tributaria, Petro logró avanzar en la discusión parlamentaria de una reforma al sistema previsional colombiano. Con ese paso, consideró el analista, el presidente colombiano "de alguna manera le está diciendo un pare a los grandes empresarios de las pensiones en este país".Según el periodista colombiano, una futura reforma previsional, será un punto álgido en el proceso de cumplimiento programático para el Gobierno de Petro.Mercado apuntó que varios puntos de la reforma aún están en "amplia discusión": desde cómo se administrarán las pensiones, cómo podrá bajarse el rango de edades para pensionarse o cómo asegurar que las pensiones "no solamente cubran ahorros de vida, sino también la salud de los colombianos":Petro no la tendrá fácil, dado que "la derecha ha pegado el grito en el cielo", advirtió Mercado, que aclara que por el momento la discusión ha sido más jurídica que en las calles, donde la población "no se ha manifestado ni a favor ni en contra".Los puntos clave del 2023Mercado avizora un año 2023 "conflictivo, políticamente hablando", debido a que "la derecha va a atacar mucho más fuerte al Gobierno de Petro". Para el experto, además, la oposición, de alguna manera, "tiene herramientas para hacerlo"."La inflación va aumentando, el sueldo mínimo que el Gobierno acaba de aprobar queda nuevamente por debajo de la inflación y eso está creando zozobra en la población", subrayó.También aparecen algunos puntos fuertes de la agenda política para 2023, como una propuesta de reforma agraria y la promesa de liberar a los presos del Paro Nacional de 2021.Sin embargo, ambos temas han tenido idas y vueltas: Mercado comentó que "se ha hablado de compra de tierras; pero después no hay plata para comprarlas" y "se habla de liberar presos políticos, pero luego la Corte y el ministro de Justicia dicen que no es tan fácil".Mercado consideró que estos puntos podrían generar un escenario de cierto conflicto político que "esperemos, no llegue a las calles".

