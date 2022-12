https://sputniknews.lat/20221231/2022-rusia-y-china-lideran-un-nuevo-orden-mundial-y-occidente-se-va-al-traste-1134202820.html

2022: Rusia y China lideran un nuevo orden mundial y Occidente se va al traste

2022: Rusia y China lideran un nuevo orden mundial y Occidente se va al traste

Rusia y China lo sabenQué mejor que hacer un repaso de lo más relevante que ha ocurrido en este 2022 –que en realidad han sido cosas que se circunscriben de forma concreta a un concepto, pero de grandes dimensiones en sus consecuencias– que, comenzando por el principio, y que son los saludos por el de fin de año.¿Y por qué son tan importantes estos saludos en concreto? No sólo porque hagamos referencia a los realizados por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sino además porque no dejan de ser en sí mismos un repaso de lo que ha ocurrido en el año 2022.Para empezar, porque ha enviado las felicitaciones a los países amistosos. Eso ya lo dice todo. Luego, los saludos en sí mismos, revisten la importancia de estos actores en el año que culmina.Y cuando hablo de 'cosas que se circunscriben de forma concreta a un concepto, pero de grandes dimensiones en sus consecuencias", me refiero a un 'Nuevo orden mundial'. Ese sería el concepto que se ha desatado de forma definitiva e incontenible para quienes lo rechazan, por las consecuencias que conlleva, y que en este 2022 ha tenido a Rusia y China como sus principales protagonistas, y al conocido como 'Occidente colectivo' como un antagonista que ya sabe que no hay nada que hacer. Que, como dice la vieja frase, 'el pescado ya está todo vendido'.Es así que este viernes 30 de diciembre. Putin y su homólogo de China, Xi Jinping, han mantenido una conversación por videoconferencia. Y miren por dónde, Putin manifestó que la cooperación de Rusia y China en la arena internacional contribuye a establecer un orden mundial justo y de conformidad con los principios del derecho internacional."La coordinación entre Moscú y Pekín en el ámbito internacional, incluido en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS, el Grupo de los 20, sirve para crear un orden mundial justo y basado en el derecho internacional", dijo durante su conversación con Xi Jinping."El año 2022 fue un año de fractura", sentencia el director del Instituto Español de Geopolítica Juan Aguilar.Crece la cooperación ruso-chinaSegún Putin, Rusia y China comparten la misma visión de las causas y la lógica de la transformación geopolítica global en curso. "Por supuesto, la cooperación militar y técnico-militar que contribuye a garantizar la seguridad de nuestros países y mantener la estabilidad en regiones clave, ocupa un lugar especial en toda la gama de la cooperación ruso-china y en nuestras relaciones", agregó. El mandatario ruso enfatizó que los dos países seguirán fortaleciendo la colaboración en este ámbito.Por supuesto que Xi Jinping ha dicho cosas. Así, el presidente del gigante asiático ha declarado que China y Rusia deben seguir promoviendo su cooperación en el sector de energía. "Las partes deben seguir utilizando eficazmente los mecanismos y canales de comunicación existentes para promover el progreso en su cooperación práctica en los sectores económico, comercial, energético, financiero y agrícola", dijo Xi, citado por la Televisión Central de China.El mandatario chino subrayó la necesidad de ampliar la cooperación bilateral tanto en el ámbito de las energías convencionales como en el terreno de las energías renovables. Por su parte, Putin invitó a Xi a visitar Moscú el año que viene. Según el líder ruso, la visita del presidente chino demostrará al mundo la solidez de los lazos ruso-chinos en cuestiones clave.

