Cinco polvorines que podrían explotar en 2023

En 2022, el mundo estuvo al borde del inicio de la tercera guerra mundial y todavía queda la probabilidad de su estallido en 2023.

Según el experto en seguridad y el autor del artículo, Robert Farley, el primer punto donde podría empezar un masivo conflicto armado —y dónde ya están ardiendo las hostilidades— es Ucrania. A pesar del improbable escenario de un enfrentamiento militar directo entre la OTAN y Rusia, en la opinión de Farley, la escalada de ese conflicto sigue siendo posible. En cuanto a las tensiones en torno a Taiwán, también hay preocupaciones por las controversias entre EEUU y China, anotó el experto. Además, agregó que casi cualquier conflicto imaginable "acabaría incluyendo a Estados Unidos y muy probablemente a Japón, por lo que constituiría una guerra de grandes potencias". Las relaciones entre dos miembros de la OTAN, Grecia y Turquía, empeoraron aún más este año después de que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, denunciara que muchos aviones militares turcos están volando sobre las islas griegas y pidió no vender cazas F-16 "a quienes socavan la estabilidad en el mar Mediterráneo". En las palabras de Farley, aunque parece improbable que un aliado de la OTAN ataque abiertamente a otro aliado, conflictos pasados han llevado a los dos países al borde de la guerra a pesar de sus compromisos de alianza. "Cualquier lucha entre Turquía y Grecia implicaría inmediatamente a la OTAN, y casi con toda seguridad provocaría algún grado de intervención oportunista por parte de Rusia", opinó.Además, destacó las crecientes tensiones en la península coreana, que hasta la fecha siguen aumentando. En caso de que estallara una guerra entre las dos Coreas, podría llegar a ser más destructiva, "con armas convencionales y nucleares que se cobrarían un terrible tributo en ambos bandos", consideró el analista.Últimamente, el polvorín que es el menos probable de explotar, según el autor, son las disputas territoriales entre la India y China, que todavía no han encontrado una forma de resolver su conflicto.No obstante, la transformación de cualquiera de estos conflictos en una guerra mundial en 2023 no parece plausible por el momento, concluyó Farley.

