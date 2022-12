https://sputniknews.lat/20221231/eeuu-aprovecha-el-miedo-de-europa-a-rusia-1134218064.html

EEUU aprovecha el miedo de Europa a Rusia

EEUU aprovecha el miedo de Europa a Rusia

Europa sigue devastando sus arsenales militares. Ante la creciente escasez, EEUU actúa como el mayor proveedor de las armas para países europeos, atrayendo... 31.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-31T14:47+0000

2022-12-31T14:47+0000

2022-12-31T14:47+0000

defensa

seguridad

eeuu

otan

🛡️ fuerzas armadas

mercado de armas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1f/1134218562_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dc8ae033bd11aa4387bde27dff315e93.jpg

El periódico revela que en 2021 fueron acordadas las 14 posibles ventas de armas a aliados por valor de unos 15.500 millones de dólares. En 2022, EEUU obtuvo la oportunidad de ganar más y ampliar su mercado industrial. El autor del artículo destaca que los aliados de la OTAN, junto con Finlandia que solicitó el ingreso a la alianza bajo las preocupaciones de su Gobierno actual por la operación militar rusa, negociaron con EEUU 24 posibles ventas de armas por valor de unos 28.000 millones de dólares.Se cree que el conflicto ucraniano llevó a que algunos de los Estados europeos se apresuraran a comprar armas a EEUU después de que "dejaran que sus capacidades de defensa se atrofiaran durante décadas". No obstante, de todos los planes de nuevos suministros a Europa, no todas las ventas se concretarán, señala el autor.La industria europea militar se ve obligada a ampliar sus capacidades y satisfacer las demandas de armas convencionales y municiones, pero EEUU seguirá siendo el proveedor más importante a corto plazo, indica el artículo. El autor también cita а Rachel Rizzo, especialista del Atlantic Council que señaló que los europeos se preocupan por no tener suficiente material militar propio después de haber enviado tanto a Ucrania.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Rusia envió una notificación a todos los países, incluido EEUU, advirtiendo que cualquier cargamento con armas destinadas a Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

https://sputniknews.lat/20221229/la-otan-tiene-mucha-menor-capacidad-belica-y-armamentistica-que-antes-1134086825.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, eeuu, otan, 🛡️ fuerzas armadas, mercado de armas