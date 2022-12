https://sputniknews.lat/20221231/eeuu-socava-sus-propias-sanciones-contra-el-petroleo-ruso-que-pretende-con-esta-jugada-1134214867.html

EEUU socava sus propias sanciones contra el petróleo ruso: ¿qué pretende con esta jugada?

Luego de que Estados Unidos y la Unión Europea han ocupado gran parte del 2022 en implementar sanciones económicas contra Rusia como un intento por ahogar sus finanzas a manera de represalia por su conflicto con Ucrania, país al que apoya el bloque occidental contra Rusia, la dependencia del Gobierno de Joe Biden anunció esta determinación.Sputnik conversó con el especialista en mercados energéticos Alonso Romero, egresado de la Universidad de Edimburgo, para indagar en las intenciones de la Casa Blanca tras este anuncio estratégico que contradice el discurso insistente de no bajar la guardia en las políticas norteamericanas contra Rusia."Estados Unidos ha tenido una escasez en inventarios de diésel, sobre todo en la costa este, esto puede explicar el por qué estaría dispuesto a aceptar refinado el producto", apunta el analista energético, luego de que la economía mundial ha sufrido un disparo del precio de los combustibles tras las sanciones antirrusasDe acuerdo con la Agencia Internacional de Energía —IEA, por sus siglas en inglés—, Rusia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, por lo que las variaciones en su mercado tienen un impacto en diversos procesos económicos.Afectar al rublo: ¿ha funcionado?Además, en términos panorámicos, el analista considera que occidente ha fallado en su intención de contener las finanzas rusas, objetivo de las sanciones económicas en general y del tope al precio del petróleo ruso en particular, con lo que buscaron evitar facultar excedentes en los mercados de Moscú como consecuencia del aumento global del precio del energético.¿Apoyo incondicional a Ucrania?El Gobierno de Joe Biden ha inyectado a Ucrania alrededor de 21.200 millones de dólares desde el 24 de febrero, cuando Rusia inició su operación militar especial, de acuerdo con cifras del Departamento de Defensa estadounidense, con corte al 21 de diciembre.En ese contexto, considera Romero, el apoyo incondicional expresado en el discurso por Washington a Kiev está siendo cada vez mayor tanto en un sentido económico como político, por lo que las excepciones sancionatorias contra el petróleo ruso anunciadas por el Tesoro podrían ser un mensaje de intentona de concordia con Moscú.Estados Unidos enfrenta un escenario energético complejo donde Biden ha echado mano a niveles históricos de la reserva estratégica petrolera de su país, además de relajar su discurso de hostilidad contra el Gobierno de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del planeta, según afirmaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).EEUU, estima Romero, "tiene que esperar para que países anteriormente sancionados, como Venezuela, puedan recuperar su producción petrolera. Está haciéndose de la vista gorda para evitar tomar la responsabilidad por la seguridad energética europea".¿Y todo para qué?A casi un año del inicio de la operación militar especial, casi paralelo a la implementación de las sanciones occidentales contra Rusia, han sido múltiples las voces críticas a nivel ciudadano y de distintos gobiernos europeos contra las medidas por su impacto negativo en la vida cotidiana de los habitantes de los países inmiscuidos, así como el disparo del estilo de vida e índices inflacionarios generalizados.Así, el hecho de que el Departamento del Tesoro determine excepciones para sus propios lineamientos restrictivos contra el petróleo ruso agudizará el descontento de las partes involucradas, valora Romero."Todos se preguntarán: '¿entonces para qué fue todo?, se suponía que con esta medida iban a terminar con la máquina de financiamiento de Rusia, pero si Rusia puede exportar gasolina y mezclarla, entonces realmente no la afectaron en ninguna medida'", estima el analista energético.Además, adelanta una multiplicación de las posturas críticas europeas contra las sanciones energéticas impulsadas desde Estados Unidos, pues los altos mandos del llamado viejo continente ya han amenazado con tornar más su atención hacia China en el ámbito de energías renovables.Así, Romero considera que Europa demandará más concesiones a Estados Unidos para mantener su apoyo a la política de la Casa Blanca en favor de Ucrania y en contra de Rusia.Esta posición distante de Washington, valora, será más aguda principalmente en los países europeos que encaren procesos electorales o con sistemas parlamentarios.

