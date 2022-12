https://sputniknews.lat/20221231/el-homicidio-por-atropellamiento-de-un-vendedor-de-tamales-indigna-a-mexico-1134213839.html

El homicidio por atropellamiento de un vendedor de tamales indigna a México

El suceso violento no sólo indignó a la sociedad mexicana porque fue captado en video, sino también porque la justicia local determinó brindar libertad al conductor del vehículo.Para mayor dificultad, los hechos ocurrieron en la víspera de Navidad de la nación latinoamericana, que se celebra el 24 de diciembre y se conoce como Nochebuena.Ese día, el vendedor de tamales de 47 años, identificado como Jorge Claudio Mendoza, recorría las calles del municipio mexiquense en su triciclo, el vehículo tradicional con que esos trabajadores reparten no sólo tamales sino también atole.El conductor de un Mini Cooper a exceso de velocidad arrolló al hombre y el hijo de la víctima, Raziel, consideró que si bien las autoridades fueron pertinentes en su detención, lo dejaron en libertad tras 48 horas, en condición de arresto domiciliario.Esta decisión no sólo fue incómoda para la familia, sino que también generó protestas entre los habitantes de Cuautitlán Izcalli, que exigen justicia para los deudos de la víctima. Además, reprocharon a las autoridades lo que consideran una ventaja para el responsable por su condición económica, mientras los pobladores dedicados al comercio informal sufren las consecuencias de la violencia vehicular.El conductor del Mini Cooper, identificado como Ken Omar "N", debe ser juzgado como responsable de un delito, demandaron los familiares del vendedor. En este marco de atención mediática, el hecho escaló a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, abordó el caso y dijo que solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la entidad revise nuevamente el caso.También aseveró que su administración acompañará a los familiares de la víctima en materia legal, ante la representación en el Ministerio Público e incluso respaldo económico.En tanto, el responsable del atropellamiento homicida no ha sido detenido nuevamente.

