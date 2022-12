https://sputniknews.lat/20221231/encuentran-4-craneos-humanos-en-el-equipaje-de-un-aeropuerto-de-mexico-1134223880.html

Encuentran 4 cráneos humanos en el equipaje de un aeropuerto de México

Encuentran 4 cráneos humanos en el equipaje de un aeropuerto de México

El destino del paquete era Manning, Carolina del Sur, Estados Unidos. El traslado de restos humanos requiere una orden especial de las autoridades sanitarias que no se obtuvo, indican los informes.Los cráneos se enviaron desde el estado costero occidental de Michoacán, tristemente conocido por sus niveles de violencia. Las autoridades confiscaron el espantoso paquete para investigarlo más a fondo, pero no facilitaron ninguna información sobre la identidad del remitente.Aparte de cráneos humanos, algunos de los extraños descubrimientos anteriores del aeropuerto incluyen cadáveres, espadas samurái, serpientes venenosas e incluso bumeranes. El traslado de cadáveres en avión tiene un coste adicional, por lo que no es raro que se haga pasar por un pasajero 'dormido' en una silla de ruedas. México sufre desde hace tiempo la guerra entre bandas, y las autoridades descubren a menudo vistas de ejecuciones llevadas a cabo por delincuentes. En 2018, se descubrió una fosa común con los restos de al menos 166 personas en el sureste de México.

