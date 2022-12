https://sputniknews.lat/20221231/estamos-realmente-ante-un-cambio-de-ciclo-politico-en-america-latina--1134215739.html

¿Estamos realmente ante un cambio de ciclo político en América Latina?

En el marco de los cambios políticos que se han sucedido durante este 2022, el historiador y politólogo Gerardo Caetano dialogó con GPS Internacional para...

América Latina afianzó en el año el giro político de la región a través de las urnas, ante el descontento social y un nuevo impulso de la izquierda. Dos eventos relevantes fueron las victorias de Gustavo Petro en Colombia y la de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil. Ante la interrogante de si estamos ante un momento de inflexión en la región, "no sería muy certero hablar, por lo menos a fines del 2022, del inicio de un nuevo ciclo político progresista", expresó el historiador.El progresismo tuvo victorias clave en países importantesEllo se fundamenta en que, "a pesar de que han habido procesos electorales con resultados muy relevantes desde la perspectiva de los sectores progresistas, estamos en momento en donde lo que parece consolidarse es un ciclo en el que los Gobiernos pierden y las oposiciones ganan", aseveró. Ello se en contextos de extrema polarización, "reforzados por sistemas de doble vuelta, en donde lo que está en juego es la consolidación democrática", sostuvo Caetano.Por tanto, "no deberíamos avanzar con la idea de un cambio de ciclo, sino establecer trayectorias de los Estados nacionales que, si bien están articuladas en algún sentido, tienen mucho de densidad propia", expresó. Más allá de las convergencias que podamos identificar, "todavía es aventurado hablar de la consolidación de una nueva ola "progresista", aseveró. En el balance del 2022, "uno podría decir que ha habido una gran polarización política, así como también una gran incertidumbre", concluyó. El Gobierno mexicano aboga por un cese al conflicto en UcraniaPese a las presiones de EEUU, "el Gobierno de López Obrador se ha mantenido firme en su política exterior independiente", dijo a Sputnik el periodista mexicano Ariel Noyola. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de neutralidad ante el conflicto en Ucrania. Además, recordó que envió a la ONU su propuesta de paz para Ucrania, pero hasta la fecha no recibió respuesta. En este marco, "la postura del presidente en este conflicto es un ejemplo de la política de no intervención y de la solución pacífica de controversias en el plano internacional", indicó el corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina.En este sentido, "hay que recordar que AMLO ha insistido en detener el conflicto, sin escalar las sanciones económicas y el bloqueo por parte de los dos bandos", sostuvo. Ello es a los efectos de conformar de una "mesa de diálogo en la que se pueda establecer un compromiso para el cese del conflicto", explicó. Independientemente de las presiones de EEUU, "el Gobierno mexicano se ha mantenido firme en su postura, incluso sin votar en contra de Rusia en los distintos organismos multilaterales", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los cambios del sistema internacional. Festival InternacionalEn Sputnik y M24 nos contactamos con el director de la Sala Verdi de Montevideo, Gustavo Zidane, con quien dialogamos sobre la novena edición del Festival Internacional de Temporada Alta, la cual se llevará a cabo en el febrero en la capital uruguaya.

