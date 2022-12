https://sputniknews.lat/20221231/hombre-record-en-las-buenas-y-en-las-malas-elon-musk-pierde-mas-de-la-mitad-de-su-fortuna-1134219872.html

Hombre récord en las buenas y en las malas: Elon Musk pierde más de la mitad de su fortuna

Hombre récord en las buenas y en las malas: Elon Musk pierde más de la mitad de su fortuna

Elon Musk estuvo entre las primeras personas en haber alcanzado un increíble umbral de dinero, pero ahora es la primera en perder más de 200.000 millones de... 31.12.2022, Sputnik Mundo

Elon Musk fue la segunda persona en acumular más de 200.000 millones de dólares, superando ese umbral en enero de 2021. Ya en noviembre su fortuna había trepado hasta los 340.000 millones de dólares, lo que le permitió convertirse en la persona más rica del mundo hasta que el puesto le fue arrebatado. Tal éxito llegó con la popularidad explosiva de sus productos con Tesla a la cabeza y se amplió "en la era de la pandemia del dinero fácil", escribe Bloomberg.Mientras tanto, continúa la agencia, hoy el liderazgo de Tesla está bajo peligro, ya que otras empresas se esfuerzan por ganar la competición en el mercado de coches eléctricos. Los nuevos jugadores obligan a Tesla a reconsiderar sus precios elevados, ofreciendo descuentos de hasta 7.500 dólares, algo que solía ser bastante raro. Sin embargo, esto no evitó la caída brusca de las cotizaciones de Tesla de hasta el 65%. Las evaluaciones indican que tras todas las caídas de acciones de la compañía, la fortuna del magnate se desplomó hasta los 137.000 millones de dólares.Un acontecimiento prominente de este año fue la compra de Twitter por Musk por 44.000 millones de dólares a finales de octubre y el cambio de las reglas para los usuarios y trabajadores. Musk vendió tantas acciones para cubrir su compra de Twitter que ya Tesla no es su mayor activo, según el índice de riqueza de Bloomberg. Añaden que la cuota de participación de Musk en su empresa Space Exploration Technologies Corporation, con 44.800 millones de dólares, supera su posición de aproximadamente 44.000 millones de dólares en acciones de Tesla. No obstante, Musk, por su parte, ha descartado las preocupaciones sobre Tesla, indica Bloomberg.

