Jair Bolsonaro sale hacia EEUU a dos días de que la investidura presidencial de Lula

Después de despedirse de sus seguidores en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en donde no mencionó su viaje al país norteamericano, Bolsonaro emprendió el vuelo hacia Florida a bordo de un avión de la fuerza aérea, cerca de las 14 hora local, de acuerdo con el medio O'Globo y el portal de noticias UOL. La salida del país del jefe de Estado y otros servidores públicos fue autorizada el 29 de diciembre por Mario Fernandes, secretario ejecutivo la Presidencia, y se publicó en el Diario Oficial de la Unión el 30 de diciembre. El objetivo es dar "seguridad y apoyo personal al futuro expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro" en un viaje internacional a Miami, a realizarse del 1 al 30 de enero de 2023. Luiz Inácio Lula da Silva tomará posesión como presidente de Brasil el domingo 1 de enero en Brasilia. La ceremonia de investidura contará con la presencia de, al menos, 65 delegaciones extranjeras. Habrá 19 jefes de Estado, entre los que se encuentran los gobernantes de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guinea Bissau, Honduras, Paraguay, Portugal, Surinam, Timor Oriental, Togo y Uruguay. Esta será la primera vez desde 1985 que un presidente saliente no entrega la banda presidencial a su sucesor. En aquel año, el último presidente de la dictadura militar, el general Joao Figuereido, se rehusó a participar en la ceremonia de investidura de José Sarney. El 24 de diciembre, la prensa brasileña informó que Jair Bolsonaro decidió finalmente no participar en la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, y que pasará el Año Nuevo en un resort propiedad de Donald Trump, en Miami. Según informaciones del portal UOL citando a amigos del presidente, Bolsonaro "pasará una temporada en el condominio Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida, EEUU)", propiedad del expresidente estadounidense.

