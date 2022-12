https://sputniknews.lat/20221231/la-oferta-y-la-demanda-dominarian-las-restricciones-artificiales-en-el-mercado-petrolero-1134223042.html

La oferta y la demanda dominarían las restricciones artificiales en el mercado petrolero

Rusia se mantiene firme en su decisión de no suministrar petróleo a los países que vayan a aplicar el techo de precios impuesto por Occidente, como declaró desde el inicio de las discusiones sobre el tema. A finales de diciembre, la decisión fue aprobada oficialmente con la firma del presidente Vladímir Putin.El estado de cosas actual no era impredecible. Rusia advertía de antemano que no actuaría dentro las limitaciones impuestas y que estaba dispuesta a buscar nuevos socios, aunque los gastos pudieran ser más altos. "Es lo que cabría esperar en un mercado con muchos compradores y muchos vendedores", afirmó Peter Hartley, catedrático de Economía George A. Peterkin de la Universidad Rice.Sugirió que si los compradores se enfrentan a sanciones por comprar petróleo por encima del límite, podrían comprarlo con descuento, es decir, por debajo del precio mundial, y así seguir obteniendo beneficios vendiendo productos petrolíferos a precios de mercado. Al mismo tiempo, aunque Rusia podría beneficiarse de su reciente decisión, también podría sufrir consecuencias negativas. Depende del tipo de refinería que compre petróleo a Rusia, ya que algunas de ellas son complicadas para transportar el petróleo, y un gasto excesivo en este caso haría que Rusia obtuviera menos ganancias que si vendiera petróleo al límite establecido.Asimismo, Jacques Sapir, catedrático y director de estudios de la Ecole des Hautes Etudes en Ciencias Sociales, expresó sus dudas de que los topes limiten los ingresos de Rusia por exportaciones, mientras el Gobierno ruso anunciaba sus planes de recortar la producción de petróleo solo hasta un 7%. En teoría, esto es suficiente para elevar los precios por encima de los límites máximos, indicó."Aunque la UE y EEUU desaparezcan como compradores potenciales de petróleo y gas rusos, el resto del mundo creará demanda", explicó Sapir, quien añadió que "si la demanda se mantiene por encima de la oferta, Rusia encontrará fácilmente nuevos mercados a los que exportar sus hidrocarburos, y los precios más altos compensarán la menor producción, lo que significa que los ingresos por exportación se mantendrán en los niveles del segundo semestre".La verdadera cuestión, según el experto, es si los precios en otros mercados, como la India y China, serían suficientes para compensar la caída de la producción.Mercado globalOtra cuestión importante es cómo afectarán la limitación de precios y la decisión de Putin a los mercados mundiales de la energía en general. Hartley señaló las diferencias entre las refinerías de todo el mundo que procesan distintos grados de petróleo, lo que sugiere un posible cambio de compradores y vendedores que podría provocar un desajuste a corto plazo entre las refinerías y el petróleo que reciben.Estas diferencias de precios incentivan las inversiones que, a largo plazo, permitirán una mejor adecuación del capital a su uso, explicó.Por su parte, Jacques Sapir advirtió que si los países considerados no amistosos por Rusia sufren una grave recesión el año próximo, ello podría provocar una caída de los precios, a la que los socios de Rusia, entre ellos Arabia Saudita y otros países de la OPEP, harían frente recortando la producción para equilibrar la relación oferta-demanda. Sugirió que los países productores de petróleo han acumulado suficiente dinero en 2022 para soportar recortes severos si fuera necesario.Según el experto, la primera es la cantidad de demanda mundial de hidrocarburos y, por tanto, el alcance de la próxima recesión. La segunda es la cantidad de oferta mundial, o, en otras palabras, el impacto de los recortes de producción realizados tanto por Rusia como por los países de la OPEP.Ambas crisis relacionadas con la oferta y la demanda del petróleo estaban en juego este año, indicó Ehud Ronn, profesor de finanzas de la McCombs School of Business de la Universidad de Texas en Austin. Detalló que la oferta estaba el factor clave en la primera mitad del año, mientras que a excepción de siete días a finales de octubre de 2022, la demanda ha sido el aspecto que más ha influido en el precio en los últimos meses de 2022.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. El presidente Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.

