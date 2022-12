https://sputniknews.lat/20221231/lavrov-la-mentalidad-de-dominio-de-eeuu-sobre-occidente-no-ha-desaparecido-1134212325.html

Lavrov: la mentalidad de dominio de EEUU sobre Occidente no ha desaparecido

Lavrov: la mentalidad de dominio de EEUU sobre Occidente no ha desaparecido

El llamado "Occidente colectivo" se agrupó contra Rusia luego del inicio de la operación militar especial, sin embargo no lo hicieron por un impulso propio... 31.12.2022

En una entrevista con un medio ruso divulgada por el propio Ministerio, Lavrov reconoció que la unidad del llamado "occidente colectivo" inclusive sobrepasó las expectativas de Moscú, sin embargo, estimó que la respuesta rusa fue unificada y firme.Lavrov calificó que no sólo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino también la Unión Europea obedecieron completamente el rumbo marcado por los estadounidenses, y subrayó la declaración de un profesor titular de la Universidad de Stanford en el sentido de que Washington debería actuar como un gendarme planetario para salvar al mundo.En este proceso de replegarse a los intereses estadounidenses, acusó Lavrov, se ha involucrado a Estados neutrales ante la OTAN, como Finlandia y Suecia, además de coordinar acciones entre la Alianza Atlantista y Bruselas.Además, se implementó un plan de movilidad que permitiera a la OTAN extender sus fuerzas más cerca de las fronteras europeas con Rusia, mediante el involucramiento en las tensiones de países que no forman parte del enlace internacional.Lavrov acusó que en la Unión Europea se han abordado cambios profundos que, sin embargo, son luego acotados por las fuerzas occidentales, que han mermado la discusión del cambio de centro de gravedad político en favor de países como Polonia, los países bálticos, la República Checa o Eslovaquia.También recordó que en 2018 el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló de dotar a Europa de su propio ejército para alcanzar autonomía estratégica."Emmanuel Macron habló sobre la muerte del cerebro de la OTAN, mostrando su decepción con respecto a los procesos impuestos de allende el océano. Ahora no se habla de eso, el presidente de Francia declaró que algún día habría que construir una arquitectura de seguridad en Europa teniendo en cuenta los intereses de todos los países incluida Rusia, pero le llamaron al orden los miembros 'más jóvenes' de la alianza occidental", acusó el canciller.Tras la disolución de la Unión Soviética, consideró Lavrov, occidente vio con condescendencia a Rusia y trató de someterlo a sus sistema de globalización, a su criterio de reglas donde Moscú ocupara un rol de socio menor. "Creen que tienen derecho a dictar las futuras vías de desarrollo de este continente".El extitular del Departamento de Estado estadounidense Henry Kissinger, activo durante la presidencia de Richard Nixon y ligado a episodios históricos como el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, perpetrado en 1973, reconoció recientemente en un artículo que detrás del conflicto en Ucrania están Estados Unidos y el occidente colectivo en confrontación con Rusia, estimó Lavrov."Es un reconocimiento sincero de quién está en guerra con quién. Probablemente es un desliz freudiano. Aunque Henry Kissinger es un hombre sabio, no dice nada en vano", matizó el canciller ruso.Además, acusó que en la cumbre de 2019 del Cuarteto de Normandía, conformado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania para resolver la crisis del Donbás, tras acordar un retiro de fuerzas armadas de la frontera rusoucraniana, el presidente Volodímir Zelenski se echó para atrás, bajo presión de Washington."Las sospechas surgieron de inmediato, pero aclaramos la causa por que se produjo tal metamorfosis entre el consenso de los expertos y su destrucción a nivel de jefes de Estado. Los estadounidenses enviaron una 'señal' de que si Volodímir Zelenski retiraba las fuerzas a lo largo de toda la línea divisoria, los rusos nunca entregarían Donbás", valoró Lavrov.Recriminó, además, a Zelenski el evadir el otorgamiento de derechos a los rusos de la región del Donbás, a pesar de estar consagrados en convenciones internacionales y la propia constitución ucraniana. ''A veces los líderes ucranianos se iban de la lengua sobre que no les interesaban los Acuerdos de Minsk y sugerían tomar todo por fuerza''."Llevan muchos años cancelando la cultura rusa en Ucrania. Las leyes empezaron a adoptarse en el tiempo de (Petró) Poroshenko y siguen estampándose ante Zelenski. Hace un par de años aprobaron la ley sobre el estatus del idioma ucraniano como el idioma estatal", lamentó el canciller ruso.El funcionario del Kremlin consideró que lo que está en juego en conflicto en Ucrania es la aprobación de un orden mundial neocolonial, que occidente oculta bajo la nación de un respeto a las reglas.Acerca de su proyección del desarrollo de la situación en 2023, Lavrov dijo que Rusia se mantendrá preparada para mantener un diálogo paritario y alcanzar acuerdos que garanticen una seguridad realmente equilibrada e indivisible para Europa."Ello supone que los intereses de Rusia deben tenerse en cuenta. No es algo que hayamos inventado y estemos exigiendo en la actualidad. Son postulados rubricados por todos los líderes, tanto en Estambul en 1999 como en Astaná en 2010. Aparecen también en los documentos del Consejo Rusia - OTAN. No se nos decía la verdad, hablando de manera diplomática", cerró el ministro de Relaciones Exteriores.

