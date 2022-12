https://sputniknews.lat/20221231/venezuela-pudo-reconstruir-sus-fuerzas-productivas-este-2022-1134217397.html

Venezuela pudo reconstruir sus fuerzas productivas este 2022

Venezuela pudo reconstruir sus fuerzas productivas este 2022

CARACAS (Sputnik) — Luego de varios años en crisis, Venezuela se consolidó como uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina este 2022... 31.12.2022

A juicio del economista, el país caribeño cierra el año con un "balance positivo", pese a que "la gran mayoría de expertos y analistas económicos vislumbraban un escenario negativo para la nación". Córdova opinó que este resurgir de la economía venezolana obedece al conjunto de políticas que ha venido desarrollando el Gobierno de Nicolás Maduro. Las estimaciones de organismos internacionales en torno al crecimiento de la economía venezolana van desde un 5% hasta un 20% para este año. De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este panorama acompañará a Venezuela durante el 2023. El organismo estima que el país suramericano tendrá un aumento de su Producto Interno Bruto (PIB) del cinco por ciento. Desafíos Según Córdova, de cara al 2023, el principal reto que afronta el Gobierno de Maduro es seguir manteniendo e impulsando esta recuperación de la economía. El experto aseguró que una vez logrado, es necesario afinar los mecanismos de distribución de las riquezas, de manera que se puedan atender con mayor precisión a todos los sectores que en el marco del bloqueo y la pandemia del COVID-19 resultaron afectados. Tras ser consultado por esta agencia, el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tony Boza aseguró que en términos generales el crecimiento de la economía no se traduce en mejoras para la mayoría de la sociedad, y reconoció que las brechas de desigualdad en el país se ampliaron a raíz del bloqueo y las sanciones. El legislador recalcó que la desigualdad en el país se expresa en los niveles salariales, y recordó que este 2022 solo se decretó un aumento de sueldos durante el mes de marzo, el cual debido a los índices inflacionarios quedó "destrozado". A la par, el economista dijo que los métodos que se están utilizando para disminuir la inflación no funcionan, y aseveró que mientras se mantenga el actual sistema cambiario no se logrará controlar el aumento de la cotización del dólar paralelo en el país. Mercado energético Desde 2015, la economía de la nación suramericana vio mermado su crecimiento debido a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, así como de un bloqueo que implicó la congelación de fondos en cuentas internacionales, la confiscación de bienes y empresas estatales en el extranjero. Aunado a ello, el ataque directo a la principal actividad económica del país, afectada por las medidas directas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), condujo a una disminución de más del 90% de sus ingresos en divisas por venta de crudo. En ese contexto, Córdova subrayó que la reconfiguración del mercado energético y el aumento en los precios del crudo fue uno de los elementos que permitió la oxigenación de la economía venezolana este año. Este año, en medio de las tensiones con la Casa Blanca, el Gobierno venezolano alcanzó un acuerdo con la empresa estadounidense Chevron con el propósito de impulsar la producción petrolera en el país suramericano. La firma se realizó a principios de diciembre en la ciudad de Caracas, luego de trascender la información de un acuerdo parcial entre la administración de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana. No obstante, el primer acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos ocurrió en el mes de marzo cuando una delegación de alto nivel visitó Caracas, tras tres años de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos en 2019.

