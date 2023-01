https://sputniknews.lat/20230101/benedicto-xvi-en-su-testamento-a-todos-a-los-que-he-agraviado-les-pido-perdon-1134243741.html

Benedicto XVI en su testamento: "A todos a los que he agraviado les pido perdón"

Benedicto XVI en su testamento: "A todos a los que he agraviado les pido perdón"

"A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón", asentó el papa emérito Benedicto XVI en su testamento espiritual... 01.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-01T21:37+0000

2023-01-01T21:37+0000

2023-01-01T21:37+0000

internacional

benedicto xvi

vaticano

legionarios de cristo

marcial maciel

iglesia católica

papa francisco

roma

religión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/01/1134243189_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_fbb74103a114a7f8d4811ca078a3eb05.jpg

Escrito originalmente el 29 de agosto de 2006, cuando tomó posesión del papado tras la muerte de Juan Pablo II, el documento del papa alemán fue revelado por el Vaticano sólo después de su muerte.Benedicto XVI, cuyo nombre civil era Joseph Ratzinger, fue criticado a lo largo de su vida religiosa y como líder de la iglesia católica por su pertenencia a las Juventudes Hitlerianas. Nacido en 1927, Ratzinger era un adolescente cuando el líder del llamado Tercer Reich, Adolf Hitler, detonó la Segunda Guerra Mundial tras invadir Polonia en 1939.Además, el llamado papa emérito, debido a que dejó el cargo en vida en 2013 para dar lugar al argentino Jorge Mario Bergoglio, cuyo nombre de líder religioso es Francisco, encabezó el Estado Vaticano durante los años de intensificación de las críticas internacionales contra la iglesia católica debido a sus múltiples casos de pederastia, como sucedió en México con el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.La periodista mexicana Carmen Aristegui, por ejemplo, publicó el libro Marcial Maciel, historia de un criminal en 2010, cuando Benedicto XVI ocupaba la principal posición de la estructura católica.El tema alcanzó tal visibilidad que, entre otros aspectos, incluso llegó a Hollywood mediante la película Spotlight, dirigida por Tom McCarthy y estrenada en 2015, una dramatización de cómo un equipo de periodistas de investigación del Boston Globe denunció un conjunto de abusos sexuales en la arquidiócesis de esa ciudad del este de Estados Unidos.En contrasentido, en 2019 se estrenó la película Los dos papas, con Anthony Hopkins en el papel de Joseph Ratzinger y dirigida por Fernando Meirelles, donde no sólo se bromea y problematiza acerca de la anomalía de que haya dos papas vivos en Roma, sino que también se buscan explicaciones a los vínculos del religioso alemán con el pasado nazi de su país.El papa emérito agradeció en el testamento a sus padres por darlo a luz en una época difícil, además de emitir palabras de cariño a su hermana y su hermano."Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los Prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Doy las gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe", apuntó Ratzinger en su documento de despedida.El papa emérito llamó a los alemanes a no apartarse de la fe y calificó a Italia como su segunda patria, tras destacar la belleza experimentada en la capital, Roma, ciudad que alberga al Estado Vaticano.Además de los fieles alemanes, Ratzinger interpeló a los creyentes católicos de todo el mundo, a quienes pidió no dejarse confundir y mantenerse firmes en la fe en un momento en que las ciencias naturales y la investigación histórica parecen sustituir los sustentos del credo católico."He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que sólo parecen ser competencia de la ciencia", estimó.Benedicto XVI calificó al marxismo, el liberalismo y el existencialismo de tesis derrumbadas y meras hipótesis, tras asegurar que ejerció la teología durante 60 años.

https://sputniknews.lat/20221231/muere-el-papa-benedicto-xvi-a-los-95-anos-de-edad-1134084465.html

https://sputniknews.lat/20220927/la-luz-del-mundo-una-iglesia-o-una-secta-con-su-propia-colonia-en-mexico-1130912260.html

https://sputniknews.lat/20211109/rusia-y-el-vaticano-abogan-por-impedir-la-discriminacion-de-los-cristianos-1118028524.html

vaticano

roma

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benedicto xvi, vaticano, legionarios de cristo, marcial maciel, iglesia católica, papa francisco, roma, religión