https://sputniknews.lat/20230101/la-alternativa-europea-a-un-cinturon-una-ruta-de-china-no-ha-ido-mas-alla-de-las-palabras-1134238335.html

La alternativa europea a 'Un cinturón, una ruta' de China "no ha ido más allá de las palabras"

La alternativa europea a 'Un cinturón, una ruta' de China "no ha ido más allá de las palabras"

Al presentar con gran satisfacción el lanzamiento de Global Gateway, Europa optó por la táctica de comparar su iniciativa en todo con el gran proyecto chino... 01.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-01T19:24+0000

2023-01-01T19:24+0000

2023-01-01T19:32+0000

internacional

china

comisión europea

asean

bruselas

europa

un cinturón una ruta

'nueva ruta de la seda'

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/01/1134238527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d8657aba68d89fd11beb073f8f998db.jpg

"En diciembre de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subió a un podio en Bruselas y anunció con confianza que el nuevo impulso de infraestructuras de la Unión Europea sería una 'verdadera alternativa' a la iniciativa china Un cinturón, una ruta", recuerda el periódico The South China Morning Post. El artículo plantea el tema del progreso de la iniciativa europea, que cada año encuentra más escepticismo.Para Europa era crucial distanciar el proyecto chino y su Global Gateway, por lo que los líderes europeos trataron inicialmente de explicar los aspectos favorables de su iniciativa ante el proyecto chino. La presidenta de la Comisión Europea declaró aquel entonces que los países del mundo necesitan "ofertas mejores y diferentes". Europa y EEUU no dejaron en insistir en que el proyecto chino es "diplomacia de la trampa de la deuda", mientras que las narraciones tal como "un modelo diferente, basado en las normas democráticas, la transparencia de la financiación y con objetivos sostenibles" fueron a la cabeza de la posición de Europa hacia el Global Gateway.La escasez de proyectos tangiblesSin embargo, al cabo de un año, tales narraciones ya no bastan, y esto es lo que define la publicación. A Global Gateway le faltan algo más que palabras e ideas para proyectos tangibles. Esto se puso de manifiesto cuando, en la última sesión del Parlamento Europeo, los funcionarios no supieron explicar qué había de "nuevo" en la iniciativa democrática europea. "Global Gateway no aporta nuevos medios financieros: no hay dinero adicional cuando se trata de la UE", declaró Vincent Grimaud, director en funciones del departamento de asociaciones internacionales de la Comisión, citado por el autor del artículo.Tal comentario no podía sino suscitar desaprobación. Barry Andrews, legislador irlandés, afirmó que "se trata de un ejercicio de comunicación. Es una estrategia para juntar lo que ya iba a pasar y presentarlo como algo nuevo. Y si nuestros socios se dejan engañar por esto, pues más los engañarán". Por su parte, la diputada alemana Hildegard Bentele se preguntó qué incluye exactamente el Global Gateway, ya que el sitio web de la Comisión Europea apenas da información.Europa intentó resolver la reclamación, pero volvió a lanzarse a las comparaciones con China. Stefano Sannino, secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, planteó que en cuanto presenten el concepto de Global Gateway, "demostrará ser una opción 'atractiva', exactamente como se ha visto a 'Un cinturón, una ruta' con toda la negatividad, si se me permite, con todos los problemas que estaba creando".No obstante, de los 300.000 millones de euros prometidos, no está claro cuánto se ha desembolsado. Un portavoz de la Comisión dijo que no se disponía de una lista central de proyectos, ni se podía dar una cifra del gasto total hasta la fecha.La frustración de los socios En lugar de presentar proyectos concretos, la UE ha publicado solo resúmenes sobre el tipo de proyectos que le gustaría realizar. No han procedido a fomentar lo declarado, Europa optó por presentar antiguos proyectos ya realizados o en curso como los de Global Gateway. Así ocurrió en Kenia con la mejora de un tramo de autopista construido con otras subvenciones de la UE y bancos de desarrollo.En el Sudeste Asiático, la UE vuelve a proponer "ejemplos de inversiones" en lugar de proyectos concretos. La ASEAN no se conformó con esas ideas de proyectos. Según el artículo, los líderes de la ASEAN han declarado que prefieren los acuerdos comerciales a los folletos. Joko Widodo, presidente de Indonesia, tras una cumbre con la UE en Bruselas, declaró que "no debe haber uno que dicte al otro, y diga que nuestras normas son mejores que las tuyas". Para el presidente de la Unión Africana, Macky Sall, fue decepcionante ver que solo un líder europeo acudía a la Cumbre Africana sobre Adaptación celebrada en Rotterdam en septiembre de este año. Por su parte, África es uno de los principales socios de Global Gateway, que ya está señalando que la Europa no está cumpliendo lo prometido."No ha ido más allá de las palabras"En la opinión de W. Gyude Moore, experto en políticas del Centro para el Desarrollo Global, "nunca quedó claro qué había de adicional en Global Gateway". Agregó también que "se vendió como una alternativa viable a la Un cinturón, una ruta de China, una alternativa impulsada por valores como la transparencia y la sostenibilidad. No ha ido más allá de las palabras".Por su parte, Francesca Ghiretti, analista con sede en Bruselas en el Instituto Mercator de Estudios sobre China, destacó que era desde el principio un error de tratar de competir con Un cinturón, una ruta de China, ya que "fue lanzado en circunstancias completamente diferentes, por un país completamente diferente que, en ese momento, llenó una especie de vacío, propuso un nuevo modelo y tenía capital".En 2013 China anunció la intención de iniciar el proyecto Nueva Ruta de la Seda con la intención de construir las autopistas y vías férreas que se extenderán desde el centro de China hasta el puerto de Rotterdam en Holanda, cruzando por Asia Central y Rusia. La construcción de esta ruta propuso un nuevo concepto en las relaciones internacionales, a partir del libre comercio entre naciones con el fin de crear un orden basado en la prosperidad y la estabilidad.El proyecto más ambicioso de China es visto por muchos como una iniciativa puramente económica y comercial que se centra en enormes proyectos de infraestructura, principalmente de transporte y energía: carreteras, puentes, gasoductos, puertos, ferrocarriles y centrales eléctricas. En 2021, el presidente chino, Xi Jinping, declaró que los proyectos de la iniciativa Un cinturón, una ruta ayudarían a sacar de la pobreza extrema a 7,6 millones de personas en todo el mundo para 2030.

https://sputniknews.lat/20221123/por-que-el-plan-de-la-ue-para-marginar-a-rusia-y-china-en-asia-central-es-una-triste-broma-1132799210.html

https://sputniknews.lat/20221101/rusia-y-china-conectan-su-infraestructura-vial-por-un-nuevo-corredor-a-traves-de-mongolia-1132027156.html

china

bruselas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, comisión europea, asean, bruselas, europa, un cinturón una ruta, 'nueva ruta de la seda'