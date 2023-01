Lula se reúne con la jefa del Senado ruso antes de la toma de posesión presidencial

Recebi a presidenta do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe da delegação do país. Agradeci os cumprimentos de Putin trazidos por ela e expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/iBRVNyY5cL