Sea quien sea el presidente, "los próximos meses en Perú serán inestables"

2023-01-01

Las manifestaciones actuales se producen ante una fractura política que la sociedad ya no soporta, pero el fin de las protestas no significa la solución de la profunda crisis política entre el presidente y el parlamento, opinó Víctor Héifetz, profesor de Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Petersburgo y redactor jefe de la revista América Latina.El experto subraya que el Parlamento aumentaría su tensión sobre Dina Boluarte cuando el descontento popular se vaya de las calles. En este momento, las protestas son "bastante altas, han llevado a un gran número de fallecidos y forzaron el aplazamiento de las elecciones previstas inicialmente para 2026 a 2024". Sin embargo, existe la posibilidad de que las protestas se calmen.El experto prefiere no hacer hincapié sobre la duración cierta del descontento. Subraya, que su aumento podría producirse en momento de un fuerte incremento del número de víctimas. Las protestas pasarán a una fase cualitativamente diferente, como "puede que en algún momento cambie el ánimo de la opinión pública y algunos partidos políticos se nieguen a apoyar al gabinete. Pero hasta ahora esto no ha sucedido".La nueva presidenta ahora goza de soporte de las élites. Heifetz notó que estas se empeñan en demostrar al pueblo quién está en el poder en el país. Una vez finalizadas las protestas, la situación y las relaciones entre el Parlamento y la presidenta cambiarían. El Congreso, de acuerdo con sus palabras, sin duda va a tratarla de manera diferente. "Sea quien sea el actual presidente, las relaciones entre el Parlamento y el presidente son tradicionalmente adversas en Perú. Los próximos meses en Perú serán inestables", concluyó Heifetz.La crisis se desató luego de que el 7 de diciembre el entonces presidente Castillo intentara cerrar el Parlamento, estableciendo un gobierno de excepción.Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó del cargo y nombró como nueva jefa de Estado, por sucesión constitucional, a la vicepresidenta Boluarte.Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a las protestas que vienen siendo reprimidas por efectivos de la Policía y el Ejército.

