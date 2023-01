https://sputniknews.lat/20230102/conoce-esta-facil-maniobra-que-puede-salvar-a-una-persona-de-atragantarse-con-alimentos-1134262313.html

Conoce esta fácil maniobra que puede salvar a una persona de atragantarse con alimentos

Cientos de personas mueren anualmente por esta causa en diferentes partes del mundo. Esta afección es con poca visibilidad, pero fácilmente atendible si se conocen las herramientas adecuadas. 'La maniobra de Heimlich' es una de las herramientas que permite salvar vidas. Un especialista nos explica en qué consiste.

Esta maniobra surgió a mediados de la década de 1970 y debe el nombre a su creador: el médico estadounidense Henry Heimlich.Desde entonces, permitió salvar innumerable cantidad de vidas en todo el mundo. Se enfoca en algo tan básico, pero tan importante como ayudar a una persona cuando sus vías respiratorias se obstruyen con un alimento."Si un cuerpo extraño va hacia la vía aérea, la persona lo primero que hace es toser; la tos es un mecanismo que expulsa cualquier cuerpo que vaya por la vía aérea", explicó a Zona Violeta el profesor José Ricardo Navarro, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.Esta, en síntesis, es la definición de la maniobra de rescate.40 segundos aproximadamente es lo que puede aguantar el organismo sin aire, pues el cerebro no tiene reservas de oxígeno, según explicó Navarro.Por eso, es importante proceder inmediatamente cuando alguien tiene este tipo de accidentes. Si pasa el tiempo y la persona pierde el conocimiento, y se desmaya, se puede realizar en posición horizontal.De manera similar se procede si, por un brote nervioso, la persona afectada no se deje aplicar la maniobra, o es más alta que quien lo va a ayudar, o está embarazada o tiene sobrepeso, ante estas variables.

