https://sputniknews.lat/20230102/de-5000-hasta-250000-estos-son-los-pronosticos-para-el-bitcoin-este-2023-1134258459.html

De $5.000 hasta $250.000: estos son los pronósticos para el bitcóin este 2023

De $5.000 hasta $250.000: estos son los pronósticos para el bitcóin este 2023

En 2022, el mundo de las criptomonedas experimentó el declive más abrupto de su historia y la moneda digital más famosa y más grande, el bitcóin, no fue la... 02.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-02T21:53+0000

2023-01-02T21:53+0000

2023-01-02T21:54+0000

economía

bitcóin

criptomonedas

💶 divisas

pronóstico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/07/1109623052_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_892d66a159e7cbacff4e5e5475af28e4.jpg

Muchas predicciones para 2022 estaban completamente equivocadas, los inversores no esperaban que se produjera una oleada de colapsos que afectara incluso a FTX, escribe el medio estadounidense CNBC, que recopiló los pronósticos, los cuales esperan que este 2023 no sea menos volátil, especialmente para un activo financiero de riesgo como la criptomoneda.Tim Draper, uno de los inversores de capital riesgo más conocidos del mundo, cree que el desplome de los precios y los volúmenes de operaciones en 2022 irá seguido de un fuerte repunte a medida que el mercado tocó fondo. Сonfía en que el bitcóin alcance los 250.000 dólares a finales de año, y que la tradicional reducción a la mitad de los activos en 2024 acabe siendo positiva.La reducción a la mitad de los activos, explica CNBC, "es un acontecimiento que se produce cada cuatro años y en el que las recompensas de bitcóin se reducen a la mitad". Algunos inversores lo consideran positivo para el precio de la criptomoneda, ya que reduce la oferta.Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo de la bolsa de criptomonedas Luno, compartió esta visión y afirmó que esta es una buena señal para los bitcoins. Sin embargo, CNBC también presentó previsiones menos optimistas. Standard Chartered, por ejemplo, en su previsión más negativa, sugería que la bajada podría continuar, con el bitcoin posiblemente valorado en 5.000 dólares. Se dice que los rendimientos están cayendo debido a la falta de liquidez, lo que provoca "nuevas quiebras y la pérdida de confianza de los inversores en los activos digitales".Uno de los inversores veteranos, Mark Mobius, de Franklin Templeton Investments, predijo ya en 2022 que el valor del bitcóin caería. Aunque finalmente no se alcanzó su precio mínimo estimado de 10.000 dólares, cree que el éste llegará a esa cifra en 2023. Su pronóstico bajista para la criptomoneda está vinculado a la subida de los tipos de interés y al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.Carol Alexander, profesor de Finanzas de la Universidad de Sussex también preveía la caída del bitcóin hasta los 10.000 dólares en 2022, este año espera una subida gradual debido al efecto dominó tras el colapso del FTX. "Espera que el precio del bitcóin alcance los 30.000 dólares en el primer trimestre y los 50.000 dólares en el tercero o cuarto", indica citado por CNBC, argumentando que cuando los volúmenes de negociación se evaporan y los operadores están estresados, es probable que los grandes tenedores intervengan para apoyar el mercado.Sin embargo, después de los acontecimientos de 2022, muchos expertos siguen siendo reacios a hacer predicciones sobre el mercado de criptomoneda en 2023, señaló la agencia.

https://sputniknews.lat/20221216/como-proteger-sus-criptomonedas-de-los-estafadores-1133598064.html

https://sputniknews.lat/20221230/cuales-de-los-pronosticos-de-bukele-en-torno-al-bitcoin-se-cumplieron-para-el-2022-1134208505.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bitcóin, criptomonedas, 💶 divisas, pronóstico