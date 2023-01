"Se encerrará por años en precios más altos": nuevas fuentes de energía le cuestan mucho a Europa

https://sputniknews.lat/20230102/se-encerrara-por-anos-en-precios-mas-altos-nuevas-fuentes-de-energia-le-cuestan-mucho-a-europa-1134253019.html

La Navidad europea estuvo acompañada de una iluminación brillante en las calles, a pesar de la crisis energética. Uno puede considerar que es un símbolo de... 02.01.2023, Sputnik Mundo

Bloomberg revela el transcurso de la solución de la crisis energética en Europa, puntualizando con el Reino Unido. Aclara que mientras las calles navideñas se iluminaban con luces brillantes, la preocupación por la necesidad de electricidad y gas para los hogares no desaparecía. La primera Navidad fue solo el inicio, el artículo indica que "los expertos ya temen que los mismos problemas se repitan el próximo invierno e incluso empeoren. Y las repercusiones de la actual crisis del gas podrían persistir aún más tiempo".La dependencia meteorológicaEn 2023, Europa, junto con el Reino Unido, deposita sus esperanzas en las circunstancias naturales, es decir, en una previsión meteorológica favorable a un mayor ahorro energético. Si la población consume menos energía en los próximos enero, febrero y marzo con buen tiempo, será más fácil reponer las reservas de gas, incluso sin Rusia. Otro fenómeno natural del que depende la Europa actual es el viento. Bloomberg cita al analista de Investec Martin Young que afirma que el viejo continente espera poner en marcha más instalaciones que produzcan energía eólica.La Europa contemporánea también busca un terreno en las viejas centrales de carbón, que se pondrán en funcionamiento en caso de situación energética crítica. El acuerdo correspondiente se ha prorrogado en el Reino Unido también para el próximo año.Una alternativa costosaA pesar de las sanciones anunciadas, Europa siguió recibiendo gas ruso este invierno, pero se prevé que ya al año siguiente no podrá hacerlo. Ahora deben dirigirse para importar a EEUU, Catar y otros países. En este caso ya se han planteado nuevos impedimentos, como que Europa no dispone de puertos suficientes para acoger buques de transporte de gas natural licuado (GNL). El medio destaca que solo el Reino Unido, España y Portugal poseen en este momento la infraestructura necesaria, pero los dos últimos no poseen de extensos gasoductos para abastecer a otros países de la UE. El Reino Unido, por su parte, no tiene lugares suficientes para almacenar gas natural licuado.Los planes de construcción de terminales para buques de GNL han proliferado en Europa. Sin embargo, aquí los problemas no disminuirán, ya que el número de buques de transporte de GNL en el mundo es limitado, mientras que estos operan en todo el mundo. Europa y el Reino Unido tendrán que competir en el mercado mundial por la capacidad misma de transportar GNL. No obstante, se subraya que "aunque el GNL puede ofrecer una solución parcial al suministro de gas a Europa, no puede hacer bajar los precios del gas hasta donde estaban antes". El transporte de GNL es muy caro, continúa el autor, pues requiere mucha energía en sí misma y equipos muy costosos para obtenerlo y mantener baja la temperatura de hasta 160 °C bajo cero en el interior de los camiones cisterna.Además, los buques metaneros pueden viajar a donde quieran. Para asegurarse el gas vital que necesita, Europa tendrá que superar la oferta que los compradores de todo el mundo estén dispuestos a pagar.Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los combustibles rusos por la operación militar especial en Ucrania lanzada el pasado febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.Según él, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

