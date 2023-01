https://sputniknews.lat/20230103/amlo-sobre-la-integracion-economica-si-america-no-se-une-nos-vamos-a-quedar-rezagados-ante-asia-1134290771.html

AMLO sobre la integración económica: si América no se une, "nos vamos a quedar rezagados" ante Asia

AMLO sobre la integración económica: si América no se une, "nos vamos a quedar rezagados" ante Asia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es necesario la integración de las economías del continente americano, incluyendo a EEUU y... 03.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-03T17:45+0000

2023-01-03T17:45+0000

2023-01-03T18:00+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

américa

asia

política

De acuerdo con el mandatario mexicano, América podría ser "la región más importante del mundo" si sus economías unen fuerzas. "Nosotros lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América. El sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y Canadá", dijo. López Obrador recordó que actualmente el continente asiático es el que lleva ventaja en cuanto al comercio, por lo que advirtió que si el continente americano no se une, la región se quedará rezagada. Al ser cuestionado sobre su postura ante la idea expresada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, de crear una nueva moneda para América Latina, López Obrador dijo que de entrada no está de acuerdo, pero que "habría que ver qué es lo que plantea". "Se está hablando mucho de la integración de Asia con el mundo árabe y se está hablando de una moneda que no sea precisamente el dólar. Nosotros no estamos planteando que se sustituya al dólar, lo que estamos buscando es que se integren más las economías del continente americano", sentenció. El plan de AMLO para América El presidente de México reiteró que su Gobierno no busca sustituir el dólar y explicó que su plan se basa en tres ejes: integración económica, apoyo a países pobres del continente americano y respeto a la soberanía de las naciones. Agregó que la región tiene problemas comunes como los asuntos migratorios los cuales, dijo, no se resolverán mientras siga habiendo tanta desigualdad en el continente.

américa

asia

2023

