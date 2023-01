https://sputniknews.lat/20230103/argentina-uruguay-china-y-eeuu-los-primeros-viajes-al-exterior-que-hara-lula-como-presidente-1134287461.html

Argentina, Uruguay, China y EEUU: los primeros viajes al exterior que hará Lula como presidente

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, viajará a Argentina y Uruguay en sus primeras salidas al exterior tras su asunción. Fuera de la región... 03.01.2023, Sputnik Mundo

La agenda de política exterior del nuevo mandatario tras tomar posesión el pasado 1 de enero ya contempla diversos viajes oficiales, confirmó el canciller Mauro Vieira.La primera salida al exterior del presidente brasileño será a Argentina este 23 y 24 de enero en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizará en Buenos Aires.El presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó que se reunirá con su homólogo brasileño "para avanzar con acciones concretas e institucionalizar esta relación". Asimismo, destacó que ambos países se encuentran "en la misma senda", en búsqueda de un mismo destino para ambos pueblos y la integración de América Latina.No es la primera ocasión en que Lula elige Argentina como su primer destino después de su investidura. Así lo hizo también en 2003, cuando asumió por primera vez el liderazgo del país y viajó a Argentina para reunirse con el entonces presidente interino de ese país, Eduardo Duhalde (2002-2003).Lula también recibió una invitación formal para visitar Montevideo por parte del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien estuvo presente en la ceremonia de toma de posesión en el Palacio de Planalto junto a los expresidentes José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).Si bien la visita a Uruguay no fue oficializada por Brasil, el propio José Mujica —amigo personal de Lula— aseguró a la emisora uruguaya M24 que el presidente brasileño "va a pasar y va a estar algunas horas en Uruguay", antes o después de visitar Buenos Aires.Los compromisos de la agenda exterior del nuevo Gobierno no solo se limitan a sus países vecinos. Vieira precisó que Lula también tiene la intención de viajar a China y EEUU, dos de los principales socios comerciales del país latinoamericano. La visita del mandatario se concretaría durante el primer trimestre de 2023."Lula me pidió llevar nuevamente a Brasil a la escena internacional", aseguró el titular de la cartera de exteriores a tiempo de explicar que el presidente apostará por tender puentes con los países sudamericanos y mantener "intensas, productivas, equilibradas y soberanas" con EEUU, China y la Unión Europea.Entre algunos de los acercamientos que se esperan del nuevo Gobierno se encuentra el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, fragmentadas bajo la Administración saliente de Jair Bolsonaro (2019-2022), el retorno de la cooperación con los países africanos y la revitalización de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).

