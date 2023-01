https://sputniknews.lat/20230103/discriminacion-linguistica-reclaman-libertad-para-elegir-el-idioma-en-los-examenes-en-valencia-1134288607.html

¿Discriminación lingüística? Reclaman libertad para elegir el idioma en los exámenes en Valencia

En el texto los alumnos alegan que pueden estar produciéndose una discriminación entre los estudiantes en función del idioma contraviniendo los artículos 4 y 7 del Estatuto del Estudiante, que garantizan los derechos de la igualdad de oportunidades y a no ser discriminados por razones idiomáticas o lingüísticas, así como el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Por ello, se exige que en todos los exámenes haya copias suficientes en los dos idiomas cooficiales de la comunidad valenciana a disposición de quien los solicite.Sanz precisó que para traducir los cuestionarios, los profesores pueden acudir al Servicio de Lenguas de la propia Universidad y "seguro que no tendrá ningún problema en traducirlos".Ola de denuncias por "discriminación lingüística"El informe de Vulneraciones lingüísticas 2022, elaborado por la Escuela Valenciana muestra que la mitad de los reclamos ciudadanos presentados en 2022 se concentran en el ámbito sanitario.En diciembre una paciente publicó en sus redes sociales un post sobre agresión lingüística en el Hospital Universitario San Juan de Alicante, un centro público dependiente de la comunidad valenciana.En sus palabras, uno de los enfermeros que la atendió le pidió que dejara de hablar en valenciano, "No me hables en dialecto que no te entiendo".Otro caso, recogido también una denuncia, es la de un usuario durante su visita médica al Hospital General de la región donde no pudo ser atendido en valenciano. Según el relato, "la doctora le dijo que si no le hablaba en castellano" no le iba a pasar consulta.El documento también denuncia que el Centro de Transfusión de la comunidad valenciana solo realiza campañas en español. Un usuario pidió por teléfono información sobre el COVID y fue instado a expresarse en castellano. Otro ejemplo mostró que un doctor de un centro de salud de Elche no atendió a una mujer por hablar en valenciano.Al mismo tiempo, también hay quejas en otros ámbitos. El informe incluyó denuncias contra entidades privadas como bancos y restaurantes por instar a sus clientes a hablar en español. El documento indica que un pub de la ciudad de Valencia "expulsó a una cliente por dirigirse al camarero en valenciano para pedir una mesa para ella y para sus acompañantes".Además, una clienta de la entidad financiera del municipio alicantino de Gata de Gorgos se quejó de que fue "discriminada en la oficina bancaria por el simple hecho de hablar en valenciano". De acuerdo con este relato, "el personal laboral le obligó a hablar en castellano si no quería que la echaran del local".

