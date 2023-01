https://sputniknews.lat/20230103/ecuador-vuelve-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-luego-de-tres-decadas-1134269601.html

Ecuador vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU, luego de tres décadas

El país sudamericano ocupará entre 2023 y 2024 su lugar como miembro electo del organismo de Naciones Unidas (ONU) encargado de mantener la paz y la seguridad... 03.01.2023, Sputnik Mundo

Ecuador fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en junio de 2022, junto con Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Es la cuarta vez que el país integrará el organismo.El representante permanente del Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Loose, presentó sus credenciales a la vicesecretaria general, Amina Muhammed, el 31 de diciembre. El país sudamericano entrará en funciones de manera oficial el 3 de enero."Nuestras prioridades se centran en el apoyo a la asistencia humanitaria, la protección de civiles en situaciones de conflicto armado, la agenda de las mujeres, la no proliferación y la lucha contra el tráfico ilícito de armas, y la atención a las amenazas emergentes en el contexto de los esfuerzos de paz sostenible", aseguró el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín.¿Una oportunidad para Ecuador?La membresía de Ecuador es vista como una oportunidad de acercamiento a los miembros permanentes del organismo, y presentarse como "un país que respeta el derecho internacional y de acogida de personas e inversiones", indicó el analista ecuatoriano Esteban Santos al diario El Universo.El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros; cinco de ellos, permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU. Los otros 10 son elegidos de cinco en cinco cada año en la Asamblea General de la ONU.Es la cuarta vez que Ecuador integrará el organismo, tras participar en los bienios 1950-1951, 1960-1961 y 1991-1992. Ocupará el lugar de México, que había sido elegido como miembro no permanente en 2020, y será uno de los dos representantes que corresponden a América Latina y el Caribe, junto con Brasil, país al que le queda un año más de membresía.

ecuador, onu, consejo de seguridad de la onu, relaciones internacionales