El pesimismo y el miedo a la pobreza atenazan a los alemanes

El pesimismo y el miedo a la pobreza atenazan a los alemanes

Los alemanes son pesimistas y temen por su bienestar, eso es lo que mostró una encuesta sobre la confianza de los consumidores realizada por la consultora EY...

Casi uno de cada cuatro de los 1.000 encuestados afirmó que su situación económica actual no es buena. Un valor tan elevado no se observó ni siquiera durante la crisis financiera de 2008-2009.Según el sondeo, más del 56% de los encuestados se muestran pesimistas, la cifra fue del 34% el año pasado. Antes de la pandemia de coronavirus, los valores en torno al 20% fueron habituales durante mucho tiempo."Y no parece que haya ninguna mejora", concluyen los autores del artículo.Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los combustibles rusos por la operación militar especial en Ucrania lanzada el pasado mes de febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas alrededor del mundo.

alemania

