'Global Times': EEUU ha puesto en peligro la estabilidad mundial con sus sanciones hacia China

De acuerdo con una editorial del 'Global Times', las sanciones de Estados Unidos contra China "no solo han afectado los lazos bilaterales, sino que también han... 03.01.2023, Sputnik Mundo

Además resaltó que las relaciones entre Pekín y Washington se cuentan entre las más importantes del intercambio bilateral del mundo, por lo que es importante su estabilización luego de altibajos presentados en el 2022, bajo la atención de todo el mundo.Al inicio del 2023, compartió Global Times, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, conversó con el titular del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, para expresar su esperanza en que se mantenga la colaboración cercana entre ambas naciones.Luego del encuentro en Bali, Indonesia, entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, respectivamente, analistas del mundo han expresado un optimismo cauteloso sobre un acercamiento más cálido entre Pekín y Washington, destacó el medio chino.El editorial consideró que el 2022 alcanzó niveles de hostilidad peligrosos entre ambos países, las principales potencias económicas del mundo de acuerdo con cifras del Banco Mundial, debido a desacuerdos en torno a la isla de Taiwán.Un punto cumbre de la tensión fue la visita de la titular de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taipéi, lo que el Global Times calificó como una provocación.La visita "ha golpeado severamente la fundación de las relaciones entre China y Estados Unidos y empeorado la ya de por sí frágil confianza mutua entre ambos países", estimó.Otro foco de hostilidad fue que la Casa Blanca calificó a Pekín como su competencia estratégica más importante, además de elevar sanciones contra el comercio del gigante asiático y perseguir una política de desincorporación de sus mercados en materia de la cadena industrial de alta tecnología.No obstante, el editorial estimó que los mecanismos de comunicación de la relación bilateral están recuperándose, ante el consenso de que el deterioro no debe llegar a un punto fuera de control."Ambas partes encaran los desafíos de la recuperación económica posterior a la pandemia, y Estados Unidos encarará una elección en 2024. Hay en realidad indicios de que 2023 puede ser el mejor año para suavizar las relaciones entre China y Estados Unidos y ahora es el mejor momento para la cooperación", abundó Global Times.No obstante, el medio admitió que esta ventana de oportunidad hacia la estabilización es aún muy frágil y requiere la reflexión de Washington. Incluso si Biden trabaja en la aproximación a China, si el poder legislativo mantiene su posición hostil al gigante asiático podría conducir a una mina con riesgo de detonar en cualquier momento."A pesar de las señales de calidez en las relaciones entre China y Estados Unidos, no obstante asuntos como la cuestión de Taiwán y la cadena industrial no se han resuelto y podrían deteriorarse repentinamente en cualquier momento debido a factores internos estadounidenses", estimó.Global Times agregó que en un mundo de múltiples desafíos los países más grandes deben asentar ejemplos de colaboración, por lo que llamó a Washington a fomentar el diálogo y el intercambio en lugar de la confrontación y una mentalidad de ganar siempre.

