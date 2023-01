https://sputniknews.lat/20230103/la-cancilleria-serbia-un-decimo-pais-retira-el-reconocimiento-de-la-independencia-de-kosovo-1134279639.html

La Cancillería serbia: un décimo país retira el reconocimiento de la independencia de Kosovo

Ivica Dacic declaró al diario Vecernje novosti que Serbia está intensificando sus esfuerzos para retirar el reconocimiento de la independencia del autoproclamado Kosovo, esto en respuesta a la violación por Pristina de los acuerdos de Washington, según los cuales la entidad no reconocida no tiene derecho a solicitar su ingreso en organizaciones internacionales.A la pregunta de los periodistas de por qué Serbia no publica la lista de países que retiraron su reconocimiento, el ministro respondió que en primer lugar, "respetamos su posición y no queremos someterlos a la presión de Pristina y, especialmente, de sus aliados". Agregó que deben tener cuidado.El 14 de diciembre, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; el primer ministro, Albin Kurti; y el presidente del Parlamento, Glauk Konjufca, firmaron la solicitud de ingreso en la UE. Esto sucedió a pesar de que Serbia había anunciado anteriormente que la solicitud de Pristina al bloque europeo supondría una grave violación de los acuerdos de Washington del 4 de septiembre de 2020, firmados por el presidente serbio, Aleksandar Vuсiс, y el entonces primer ministro de Kosovo, Avdullah Hoti, bajo la presión del presidente estadounidense, Donald Trump.Este documento estipulaba una serie de obligaciones mutuas entre Belgrado y Pristina, entre ellas una moratoria en la promoción de la candidatura de Pristina ante las organizaciones internacionales, y la suspensión por parte de Belgrado de las gestiones con las capitales mundiales para que retiraran su reconocimiento de la independencia de Kosovo. A principios de agosto de 2021, el Parlamento de Pristina se negó a ratificar los acuerdos de Washington.En diciembre de 2022 en Kosovo empezó un a nueva escalada del conflicto. La Policía de la región detuvo en diciembre en el norte a varios policías sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y de carácter terrorista durante el conflicto de 1998 y 1999. Los serbios kosovares en respuesta colocaron barricadas en las carreteras del norte de ese territorio. No obstante, después de las declaraciones del presidente serbio Aleksandar Vucic, el 29 de diciembre, los ciudadanos de Kosovo desmontaron las barricadas.Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión, que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y muchos otros Estados.

