La situación en la sanidad pública británica es "intolerable e insostenible"

La situación en la sanidad pública británica es "intolerable e insostenible"

Una nueva variante altamente infecciosa de COVID-19 se está extendiendo en el Reino Unido y el número de casos de gripe está aumentando rápidamente, por lo que los centros hospitalarios han pedido a los pacientes que no acudan a urgencias, salvo que estén en una situación de vida o muerte.Ian Higginson, vicepresidente de un organismo encargado de supervisar los estándares de los cuidados médicos que ofrecen los departamentos de emergencias en hospitales, afirmó a la emisora británica BBC Radio 4 que no tiene "ninguna duda" de que esta situación supone un "riesgo" para los pacientes. Por ejemplo, en algunos casos, las personas deben esperar hasta cuatro días.Higginson subrayó que se necesita una mayor inversión para respaldar los servicios sanitarios.Por su parte, el presidente de la junta directiva de la Asociación Médica Británica, el profesor Phil Banfield, declaró que la situación del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) es "intolerable e insostenible"."El futuro del NHS está al filo de una navaja. Solo está en manos del Gobierno sacarla del abismo. Sin intervención, las listas de espera seguirán creciendo y los pacientes seguirán sufriendo", explicó.El conocido como ministro de Sanidad en la sombra, Wes Streeting, encargado de hacer oposición al ministro de Sanidad gubernamental, también se mostró de acuerdo con la opinión de que las autoridades deben resolver este problema."El NHS no está soportando la presión que el personal lleva meses advirtiendo. ¿Dónde está el Gobierno?", expresó.Actualmente, hay más de 130.000 vacantes en el sector sanitario del país. Los expertos calculan que entre 300-500 personas mueren cada semana en el Reino debido a retrasos y otros problemas en la atención de urgencias. El personal sanitario se ve obligado a abandonar los hospitales en busca de puestos mejor remunerados ante el aumento de los costos.El 25 de noviembre, las enfermeras británicas anunciaron dos huelgas en diciembre, por primera vez en la historia de 100 años de este sindicato, para exigir el aumento de los sueldos. Aproximadamente, 100.000 trabajadores de hospitales participaron en la protesta del 20 de diciembre, y algunas informaron a los medios que con sus ingresos actuales no podían pagar la calefacción a pesar de trabajar más de 10 horas al día.

