EEUU ya no logra consolidar su hegemonía en las Américas

Tras la realización de la IX Cumbre de las Américas 2022 en la ciudad de Los Ángeles

En junio del año pasado se realizó la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles (EEUU), pero el encuentro estuvo marcado por la ausencia de los mandatarios de varios países latinoamericanos. Con respecto a los balances políticos, "esta novena cumbre muestra la actual coyuntura que vive un hemisferio fragmentado y con Gobiernos que tienen visiones muy diferentes", indicó Murillo a tiempo de señalar que "también refleja que habrá pocos acuerdos, por lo que EEUU resultó ser demasiado ambicioso en lo que espera de la cumbre".No obstante, en el marco de las actuales tensiones geopolíticas con Rusia y China, la potencia norteamericana "se acordó que no podía seguir dejando a América Latina de lado", expresó. "Yo no vería un fracaso de la cumbre si en la gestión de manejarla como un punto de inflexión para revertir lo que la Administración Trump le dejó en esta parte del mundo (…) el resultado va a ser de claros y oscuros, veremos cómo se logran implementar todos los proyectos", subrayó Murillo.Biden priorizó la política interna al no invitar a Nicaragua, Cuba y VenezuelaDesde que se fundó la OEA, "EEUU estuvo en muy buenos términos con todas las dictaduras inventadas por Washington, por lo que eso es hipocresía pura", aseveró Jorge Majfud. Sobre los balances de esta cumbre el escritor uruguayo considera que "Biden preparó discursos para consumir en dos mercados diferentes". Sobre ello agregó que "está el mercado interno de EEUU, ya que Biden está muy mal en cuanto a su prestigio, con la economía mal y una elevada inflación, lo cual no es necesariamente culpa de él".Nuevos tiempos políticos en América LatinaLa etapa reciente de los "gobiernos conservadores en lo político y liberales en lo económico desmantelaron bastante las construcciones ligadas a todo proceso de integración en la región", dijo a Sputnik la investigadora argentina, Mariana Vázquez.En conjunto con la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, el Observatorio del Sur Global ofreció entre los meses de septiembre y diciembre del pasado año una diplomatura universitaria que se enfocó en cuestiones relativas a la soberanía y la integración regional. A partir de una perspectiva histórica y latinoamericana, el curso se planteó reflexionar sobre los actuales contextos. Al respecto, "la unidad continental es una condición para el desarrollo y una independencia real", indicó Vázquez.En su opinión, para los países de América Latina la integración implica mayor autonomía política a nivel internacional, "por lo que nos parece inconcebible tener mayores márgenes de soberanía si no lo hacemos conjuntamente". Asimismo, sostuvo que "la unidad implica poder garantizar una democracia sustantiva porque si tenemos países condicionados por una inserción internacional dependiente y periférica, vamos a tener mayor inestabilidad política y una población viviendo en condiciones indeseables".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, también realizó un breve análisis sobre la incidencia de las empresas transnacionales en los Estados periféricos.ELAEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la presidenta de la organización sin fines de lucro Tenemos ELA Uruguay, Carolina Rius, con quien dialogamos sobre las principales actividades de la organización.

