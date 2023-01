En EEUU por primera vez ejecutan a una mujer transgénero

https://sputniknews.lat/20230104/ejecutan-a-la-primera-mujer-transgenero-de-eeuu--1134321084.html

Amber McLaughlin, de 49 años, fue declarada culpable de acechar y asesinar a su exnovia y después abandonar el cadáver cerca del río Misisipi en San Luis, estado de Misuri. Su destino quedó sellado cuando el gobernador republicano Mike Parson le rechazó la petición de clemencia.CNN nota que McLaughlin figuraba en los documentos judiciales como Scott McLaughlin, ya que no inició un cambio formal de nombre tras el cambio de sexo al que se sometió mientras estaba en prisión. Por lo tanto, fue recluida como condenada a muerte en un centro penitenciario cercano a San Luis donde se recluía a presos varones.El caso fue juzgado por un jurado que no pudo llegar a un acuerdo unánime para imponer la pena de muerte. La mayoría de los estados de EEUU con pena de muerte exigen que el jurado vote por unanimidad para recomendar o imponer la pena capital. Según la ley estatal de Misuri, en los casos en que el jurado no se pone de acuerdo sobre la pena de muerte, es el juez quien decide entre cadena perpetua sin libertad condicional o la pena capital. McLaughlin y sus abogados solicitaron clemencia al gobernador republicano Mike Parson, pidiéndole que conmutara la pena de muerte. Además de que el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre la sentencia, McLaughlin mostró un sincero remordimiento y luchó contra un retraso mental, otros problemas de salud mental y un historial de traumas infantiles, subrayaron los abogados.Desde que se reinstaló a mediados de la década de 1970, unas 1.558 personas fueron sometidas a la pena capital, informan desde el Centro de Información sobre Penas de Muerte. Todos los casos, salvo siete, corresponden a hombres y no había casos previos de la ejecución de una prisionera abiertamente transgénero.

