El sistema sanitario español está bajo amenaza de colapso por auge de enfermedades respiratorias

El sistema sanitario español está bajo amenaza de colapso por auge de enfermedades respiratorias

La Comunidad Valenciana está a la cabeza de España en lo que a casos de enfermedades respiratorias se refiere, situación límite que han de afrontar inmersos en... 04.01.2023

Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) mostraron que solo en lo concerniente a Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la Comunidad Valenciana registra 1.300,3 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien es cierto que la semana previa fueron 1.404 (una reducción del 7,4%), las cifras distan mucho de la media nacional que se sitúa en los 872 casos por cada 100.000 ciudadanos.A su vez, la Generalidad sigue siendo la de ganar tiempo dando largas a un colectivo que lejos de atender sus demandas, se le continua despachando sin comprometerse a nada en concreto.A pesar de que es la primera Navidad en el país sin restricciones, en la región los casos que hay por cada 100.000 habitantes son de 305,2 en el caso de la gripe, 256 en el COVID-19 y 199,5 en virus sincitiales como la bronquiolitis y la bronquitis."Una bomba de relojería": la sanidad bajo amenaza en EuropaEspaña no es el único país en Europa con este problema. El aumento de las enfermedades de larga duración, la continua crisis de contratación y retención de personal, así como el agotamiento pos-COVID se han combinado este invierno boreal para crear una tormenta sanitaria.El Ministerio de Sanidad español anunció en mayo que más de 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica y 5.000 médicos de cabecera y pediatras de Madrid llevan casi un mes en huelga en protesta por años de financiación insuficiente y exceso de trabajo.En Francia hay menos médicos ahora que en 2012. Más de 6 millones de personas, entre ellas 600.000 con enfermedades crónicas, no tienen un médico de cabecera fijo y el 30% de la población no tiene un acceso adecuado a los servicios sanitarios.Mientras tanto, en el Reino Unido hay poco más de 130.000 vacantes en el sector sanitario del país. Los expertos calculan que entre 300 a 500 personas mueren cada semana debido a retrasos y otros problemas en la atención de urgencias.En Alemania, al menos 35.000 puestos del sector asistencial quedaron vacantes el año pasado, un 40% más que hace una década, mientras que un informe de este verano afirmaba que en 2035 más de un tercio de todos los empleos sanitarios podrían estar sin cubrir. Incluso Finlandia, que se enfrenta a una saturación hospitalaria sin precedentes debido a "una grave escasez de enfermeras", necesitará 200.000 nuevos trabajadores en el sector sanitario y de asistencia social de aquí a 2030.Según el informe, en un tercio de los países de la región, al menos el 40% de los médicos tenían 55 años o más. Incluso si los médicos jóvenes se quedan a pesar del estrés, las largas horas de trabajo y los salarios a menudo bajos, su reticencia a trabajar en zonas rurales remotas o en centros urbanos desfavorecidos ha dado lugar a "desiertos médicos" que han resultado casi imposibles de llenar. "Todas estas amenazas representan una bomba de tiempo, lo que puede provocar el deterioro de las condiciones sanitarias, largas esperas, muchas muertes evitables y posiblemente incluso el colapso del sistema sanitario", advirtió el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

valencia

