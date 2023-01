https://sputniknews.lat/20230104/elecciones-espanolas-en-2023-fracaso-de-los-socialistas-y-otro-cambio-en-el-oficialismo-1134292162.html

Elecciones españolas en 2023: ¿fracaso de los socialistas y otro cambio en el oficialismo?

La turbulenta vida política de España en los últimos añosLa escena política española de los últimos años se ha caracterizado por la crisis del bipartidismo que estalló durante las elecciones parlamentarias generales de 2015. El partido de izquierda Podemos y el centrista Ciudadanos competían seriamente con los titanes de la escena política del país. Los dos partidos principales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) perdieron una parte significativa del electorado y tuvieron que pactar algo que ninguna de las partes estaba dispuesta a hacer. El rey Felipe VI de España pidió al entonces líder del PP, Mariano Rajoy, que formara el Ejecutivo, pero el político se negó previendo la inutilidad de su candidatura. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, decidió probar suerte, sin embargo sus intentos fracasaron. El rey no tuvo más remedio que disolver las Cortes Generales, lo que significaba repetir las elecciones.Aunque los nuevos comicios tampoco solucionaron los problemas y España vivía sin un Gobierno durante 10 meses. Al final, el PSOE hizo concesiones, no queriendo convertirse en chivo expiatorio y Rajoy logró la mayoría simple.Las dificultades para la Moncloa no acabaron ahí, ya que la investigación de la Audiencia Nacional española sobre el caso Gurtel destapó las maquinaciones corruptas de algunos miembros del Partido Popular. El PSOE inició una moción de censura, y el 1 de junio de 2018 el procedimiento llegó a su final lógico. Sánchez se convirtió en el nuevo presidente del Gabinete de ministros mientras que el mastodonte de la política española Rajoy inmediatamente puso fin a su larga carrera.España no duró mucho con el nuevo Ejecutivo y el 28 de abril de 2019 se celebraron nuevas elecciones que, a primera vista, fueron un triunfo para la izquierda. Por parte de la oposición, solo el partido de derecha radical Vox mostró un resultado sorprendentemente bueno. La impresión era que el PSOE tendría pocas dificultades para formar un Gobierno progresista con el grupo parlamentario Unidas Podemos. Aunque en realidad no fue tan claro, ya que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, debido a su ambición no pudieron llegar a un acuerdo y como resultado el Parlamento se disolvió. Como ya es tradición, se convocaron nuevas elecciones generales, esta vez para el 10 de noviembre.En otras elecciones anticipadas, el PSOE volvió a ganar, sin embargo la izquierda sufrió una importante pérdida electoral. Los partidos de derechas, por su parte, lograron el correspondiente aumento de apoyo hasta que Vox se convirtió en la tercera fuerza política. Esta vez Sánchez e Iglesias necesitaban pactarse a toda costa, pero los esfuerzos conjuntos del PSOE y Unidas Podemos no fueron suficientes y solo fue posible confirmar a Sánchez como presidente del Gobierno logrando que la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) se abstuviera en la votación. El 7 de enero de 2020 se formó por fin el sufrido Ejecutivo, que fue la primera coalición en la historia moderna del país.Un recordatorio tan minucioso de los procesos electorales pasados del país es crucial para comprender la trascendencia de los próximos comicios. En los últimos años, las elecciones fueron un tormento para España, por lo que de ellas depende que el país emprenda una senda de desarrollo coherente o vuelva a sumirse en el abismo de la inestabilidad política.Elecciones generales: ¿el resurgimiento del bipartidismo?Las elecciones generales llegan en un momento crítico, ya que el nuevo Gobierno deberá asegurar un equilibrio entre las medidas anticrisis para amortiguar el impacto de la inflación, la crisis energética en Europa y el desempleo, el pecado original de España, al tiempo que evita que estos factores se incrusten en la economía.La Constitución prevé que el mandato de las Cortes Generales expire exactamente 4 años después de las elecciones, el 10 de noviembre de 2023, mientras que el Congreso y el Senado deben haberse disuelto 25 días antes, el 16 de octubre del 2023. La ley electoral contempla que los comicios se celebren 54 días después, por eso la fecha límite es el 10 de diciembre de 2023.Todo esto es cierto a menos que se celebren nuevamente elecciones extraordinarias, como ya ha ocurrido más de una vez en los últimos años. Las figuras principales son:Por el momento, la mayoría de las encuestas favorecen a la derecha y a Feijóo personalmente. El último sondeo de Sigma Dos para El Mundo, que fue realizado entre el 26 y el 30 de diciembre, pronostica que:Aparte de esto, la encuesta de Sociométrica para El Español apunta que:Cifras parecidas arroja el sondeo elaborado por Data10 para OkDiario, que otorga:Por lo tanto, se observa un ligero resurgimiento del bipartidismo español con énfasis en la derecha. La ultraderecha Vox no podrá aprovechar su éxito anterior, mientras que Unidas Podemos continuará su declive.Status quo en las elecciones autonómicasComo algunas comunidades autónomas ya celebraron elecciones regionales en los últimos años, 2023 será año electoral autonómico solo en algunas regiones. Galicia y el País Vasco celebraron sus comicios en verano de 2020, mientras que Cataluña lo hizo el 14 de febrero de 2021. Las de Castilla y León y Andalucía tuvieron lugar en febrero y junio de 2022 respectivamente.Entonces, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Islas Baleares, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja celebrarán elecciones autonómicas el 28 de mayo de 2023. Ceuta y Melilla también prevén unos comicios en la misma fecha.Solo Madrid, Murcia y Ceuta están gobernadas por el PP, mientras que el resto de comunidades están dirigidas por barones socialistas, salvo Cantabria, donde gobierna el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Un reciente barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronostica la mayoría socialista en las comunidades que ya gobierna a excepción de Extremadura y unas intenciones de voto muy igualadas en la Comunidad de Madrid.La guinda del pastel: las elecciones municipalesLas elecciones que se celebrarán a nivel general y sin excepciones son las municipales. El mismo día que tendrán lugar las elecciones autonómicas, el 28 de mayo, saldrán los concejales de todos los ayuntamientos y los alcaldes de municipios con concejos abiertos. El decreto real será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de abril, convocando de esta forma los comicios. La campaña electoral durará desde la medianoche del 12 de mayo hasta la medianoche del 27 de mayo.20 días después de dichas elecciones se constituyen las corporaciones municipales y los concejales eligen al alcalde del municipio. Pueden ser candidatos solamente los concejales que encabezan sus correspondientes listas electorales. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, es proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que haya obtenido mayor número de votos en las elecciones municipales.​¿Genio y figura hasta la sepultura?El año 2023 será decisivo para España, y aunque esto parece una verdad de Perogrullo, los próximos comicios determinarán en gran medida el futuro rumbo político del país. Las permanentes elecciones generales se han convertido en la comidilla de la gente, sin embargo queda la esperanza de que la cabra no siempre tira al monte.

2023

