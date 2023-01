https://sputniknews.lat/20230104/la-onu-niega-que-polonia-le-pidiera-ayuda-para-obtener-reparaciones-de-guerra-de-alemania-1134330197.html

La ONU niega que Polonia le pidiera ayuda para obtener reparaciones de guerra de Alemania

La ONU niega que Polonia le pidiera ayuda para obtener reparaciones de guerra de Alemania

04.01.2023

internacional

polonia

alemania

europa

El 3 de enero, Polonia afirmó que había enviado una solicitud a la ONU para que le ayude a cobrar las indemnizaciones reclamadas a Alemania por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Paulina Kubiak, portavoz del presidente de la Asamblea General, el húngaro Csaba Korosi, comunicó a Sputnik que Polonia no solicitó ninguna reunión para recibir apoyo a sus gestiones ante Alemania. A principios de octubre de 2022, Polonia exigió oficialmente a Alemania el desembolso de 1,3 billones de dólares por las devastaciones registradas en la Segunda Guerra Mundial. Desde el Gobierno del canciller alemán Olaf Scholz enfatizaron que no tenían la intención de pagar nada porque ya desembolsaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia de Polonia a las reparaciones, formulada en 1953. La Alemania nazi invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, seis años después la Unión Soviética liberó a ese país de Europa Central tras cruentos combate.

polonia

alemania

2023

