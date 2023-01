https://sputniknews.lat/20230104/los-colombianos-trabajaran-menos-en-2023-desde-cuando-se-reducira-la-jornada-laboral-1134308794.html

Los colombianos trabajarán menos en 2023: ¿desde cuándo se reducirá la jornada laboral?

Los colombianos trabajarán menos en 2023: ¿desde cuándo se reducirá la jornada laboral?

A partir de 2023, la jornada laboral en Colombia se reducirá de 48 a 47 horas semanales hasta alcanzar progresivamente las 42 horas por semana de trabajo en... 04.01.2023

El ajuste de la jornada laboral comenzará el 15 julio de este año, fecha en la que entró en vigencia la Ley 2101 de 2021. La normativa modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se fija que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas semanales, que se podrán distribuir en cinco o seis días, de común acuerdo entre los trabajadores y los empleadores.Asimismo, la normativa establece que las partes pueden acordar una jornada flexible. Las horas podrán ser distribuidas de forma variable durante la semana, con un mínimo de cuatro horas diarias y un máximo de nueve horas, en no más de seis días de trabajo.Además, el empleador no podrá contratar a un trabajador para realizar dos turnos en el mismo día sin su consentimiento.La reducción de la jornada de trabajo se hará sin disminuir el salario de los trabajadores "ni afectar los derechos adquiridos y garantías". Aunque la disminución de la jornada se hará gradualmente hasta llegar a las 42 horas semanales en 2026, las empresas podrán acogerse al cambio de jornada desde ya, sin ningún tipo de restricción, consigna El Tiempo.A mediados de 2023, los empleados trabajarán 47 horas semanales. Al año siguiente, pasarán a trabajar 46 horas semanales. A partir de 2025, la jornada pasará a ser de 44 horas y por último llegará a las 42 horas de trabajo por semana en 2026. La disminución gradual responde a la necesidad de no afectar la productividad de las empresas.El texto de la norma establece que el Gobierno Nacional, al cumplirse cinco años de la entrada en vigencia de la ley, esto es, el 15 de julio de 2026, deberá hacer una evaluación de su cumplimiento. De igual manera, deberá presentar informes anuales con este mismo propósito al Congreso de la República.

