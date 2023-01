https://sputniknews.lat/20230104/pirotecnia-show-y-ucrania-el-mensaje-que-tiene-al-ejercito-aleman-en-crisis-mediatica-1134335754.html

Pirotecnia, show y Ucrania: el mensaje que tiene al Ejército alemán en crisis mediática

Pirotecnia, show y Ucrania: el mensaje que tiene al Ejército alemán en crisis mediática

El Ministerio de Defensa de Alemania se encuentra en el centro de la controversia luego de que su ministra, Christine Lambrecht, publicara un mensaje para... 04.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-04T20:05+0000

2023-01-04T20:05+0000

2023-01-04T20:09+0000

defensa

alemania

ucrania

🛡️ fuerzas armadas

otan

olaf scholz

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134337764_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_9062db397ed55f377014842671b56a99.jpg

Tras semanas de reportes por problemas internos en el Ejército alemán, una nueva polémica rodea a la Bundeswehr. Esta vez la responsable es su máxima jefa, quien utilizó sus redes sociales para agradecer por "la gente interesante y genial" que ha conocido gracias al conflicto entre Kiev y Moscú. El mensaje ha provocado reacciones ambivalentes en la opinión pública del país europeo. La legisladora de la fuerza opositora CDU, Serap Güler, señaló: "[Lambrecht] ya ha demostrado que no tiene ningún sentido de la comunicación con su acto de los 5.000 cascos [enviados a Kiev como herramienta de defensa]. El discurso sobre la guerra con petardos de Nochevieja de fondo no hace sino coronar su serie de vergüenzas. Por lo tanto, cada minuto más que el canciller [Olaf Scholz] siga aferrándose a esta ministra y dañando así aún más la reputación de nuestro país corre por su cuenta".Incluso dentro de la propia coalición gobernante —a la cual pertenece— hay señalamientos por su supuesto mensaje de paz. "Personalmente, encuentro el escenario un poco desafortunado. No quiero decir más", aseguró la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. No es la única polémica en la que ha estado inmersa esta funcionaria socialdemócrata cercana a Olaf Scholz. En mayo de 2022, trascendió que su hijo adolescente había sido transportado en un helicóptero militar, algo ilegal en el país, donde los familiares de los servidores públicos sí pueden utilizar ese tipo de transporte, siempre y cuando paguen una cuota. El medio estadounidense Business Insider fue el encargado de revelar esa noticia y calcular en unos 5.000 euros la hora de transportación en helicóptero Cougar. Aunque nunca se aclaró si Lambrecht pagó el servicio para su hijo, la oposición utilizó el hecho para criticar a la coalición de Scholz. La crisis mediática de la mayor responsable del Ministerio de Defensa de Alemania sucede en momentos en que el país europeo envía millones de dólares en apoyo militar a Ucrania, algo que ha sido severamente criticado entre diferentes sectores de la sociedad alemana. La situación de las Fuerzas Armadas tampoco es la mejor, según filtraciones a la prensa. El 3 de diciembre pasado, la agencia Deutsche Welle informó que Alemania podría estar en la lista de países cuya reserva de municiones está en niveles por debajo de los mínimos que pide la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).De acuerdo con reportes medios alemanes, la Bundeswehr solo tiene municiones para soportar dos días de combates intensos, cuando el mínimo que pide la OTAN es de 30 días. Para subsanar este déficit se requiere una inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de euros.Además, el periódico británico Financial Times reporta que, desde 2015, los soldados alemanes han externado sus quejas por lo poco preparados que están frente a otros ejércitos, luego de recibir burlas de soldados de Lituania por lo obsoleto de sus equipos de radio.

https://sputniknews.lat/20230104/polonia-llama-irrespetuosa-la-negativa-de-alemania-sobre-las-reparaciones-y-busca-apoyo-de-eeuu-1134322102.html

https://sputniknews.lat/20221229/la-otan-tiene-mucha-menor-capacidad-belica-y-armamentistica-que-antes-1134086825.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, otan, olaf scholz, política