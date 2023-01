https://sputniknews.lat/20230104/polonia-llama-irrespetuosa-la-negativa-de-alemania-sobre-las-reparaciones-y-busca-apoyo-de-eeuu-1134322102.html

Polonia llama "irrespetuosa" la negativa de Alemania sobre las reparaciones y busca apoyo de EEUU

Polonia llama "irrespetuosa" la negativa de Alemania sobre las reparaciones y busca apoyo de EEUU

Alemania "no sigue una política amistosa" hacia Polonia, sostuvo el viceministro de Asuntos Exteriores y comisionado del Gobierno de Polonia para las... 04.01.2023, Sputnik Mundo

El 3 de enero, el Ministerio de Exteriores de Polonia comunicó que Alemania se negaba a entablar negociaciones para pagar las reparaciones por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Mularczyk criticó la decisión de Berlín, afirmando que su respuesta a la nota de Varsovia "carece de razonamiento jurídico". Como destaca el viceministro, no le sorprendió la negativa de Berlín al tratar este tema. Al mismo tiempo, prometió trabajar "consecuente e intensamente" en la cuestión de las reparaciones de Alemania, expresando la opinión de que tarde o temprano Berlín se verá obligado a cambiar su punto de vista.Mularczyk aseguró que Alemania "teme cualquier discusión o debate, sabiendo que todos sus argumentos simplemente serán refutados". El viceministro también adelantó que planeaba viajar a EEUU a finales de enero o principios de febrero para abordar con legisladores de ese país el tema de las indemnizaciones que Alemania debe transferir a Polonia.A principios de octubre de 2022, Polonia exigió oficialmente a Alemania el desembolso de 1,3 billones de dólares por las devastaciones registradas en la Segunda Guerra Mundial. Desde el Gobierno del canciller alemán, Olaf Scholz, enfatizaron que no tenían intención de pagar nada porque ya desembolsaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia de Polonia a las reparaciones, formulada en 1953.La Alemania nazi invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y seis años después, la Unión Soviética liberó a ese país de Europa Central tras cruentos combates.

