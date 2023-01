https://sputniknews.lat/20230104/que-obstruye-el-pacto-nuclear-1134340674.html

¿Qué obstruye el pacto nuclear?

¿Qué obstruye el pacto nuclear?

Estados Unidos afirmó que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) no está en su agenda, y que Irán “mató” la posibilidad de un retorno al acuerdo firmado en 2015.

2023-01-04T22:05+0000

2023-01-04T22:05+0000

2023-01-04T22:05+0000

telescopio

acuerdo nuclear

eeuu

irán

ned price

donald trump

pacto nuclear

plan de acción integral conjunto (paic)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134340529_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_95a4f929a4198196acce0d491a2ff22a.jpg

¿Qué obstruye el pacto nuclear? ¿Qué obstruye el pacto nuclear?

Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, durante una rueda de prensa este miércoles 4.En las últimas semanas Washington ha insistido con que el tema no está en su foco de atención, centrada ahora- afirmó Price-en las protestas en Irán y el conflicto en Ucrania.Por su parte, el gobierno iraní ha afirmado que el acuerdo "está listo para firmarse" pero no se concreta por responsabilidad de Estados Unidos."En general, el texto del acuerdo está preparado para la firma, sobre la base de las negociaciones entre las partes, pero la actitud no constructiva de EEUU ralentiza el logro del acuerdo", señaló el 26 de diciembre el portavoz de la Cancillería de Irán, Nader Kanaani, según consignó la agencia IRNA.El Plan de Acción Integral Conjunto fue firmado en 2015 por Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y EEUU.El documento proponía limitaciones en el programa atómico de la nación persa, a cambio de un levantamiento de las sanciones por parte de la Casa Blanca y naciones aliadas.EEUU se retiró del pacto nuclear en el año 2018, bajo la Administración del republicano Donald Trump.Si bien desde hace meses se anuncia que la concreción de un acuerdo entre las partes es inminente, EEUU presiona con nuevas sanciones a Irán y entorpece con el apoyo de Europa las negociaciones que comenzaron en abril de 2022 en Viena."EEUU impone sanciones a Irán desde 1979 [año de la Revolución Islámica]. Y estas no solo afectan al Gobierno sino a la población de ese país", sostuvo el entrevistado.La potencia norteamericana se opone al avance en materia nuclear de Irán y lo considera una amenaza. Tales acusaciones son negadas por Teherán, que sufre las sanciones de EEUU, única nación que utilizó dos bombas nucleares en 1945 (Hiroshima y Nagasaki, en Japón).En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

estados unidos, pacto nuclear, irán