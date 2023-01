https://sputniknews.lat/20230105/conoce-los-eventos-astronomicos-que-no-te-puedes-perder-este-ano-1134378315.html

Conoce los eventos astronómicos que no te puedes perder este año

Conoce los eventos astronómicos que no te puedes perder este año

Lluvias de meteoritos, superlunas y un eclipse son algunos de los avistamientos que podrán disfrutarse este año. Una especialista detalla cuáles serán las fechas claves y cómo podrán observarse.

La actividad astronómica no descansa. En la primera semana de enero se pudo ver una lluvia de Cuadrántidas, lluvia de estrellas que proviene del asteroide denominado 2003 EH, una roca espacial que pasó cerca de la atmósfera terrestre.Esos restos de roca espacial vuelan a unos 41 kilómetros por segundo y pudieron llegar a ver entre 40 y 60 fragmentos por hora en áreas donde el cielo estaba despejado y en buenas condiciones.Pero este es el inicio de un interesante calendario de eventos que estará acompañado de varias lluvias de meteoros que se reiterarán a lo largo del año.Agosto será un mes relevante en cuanto a eventos para contemplar. Por un lado, el 12 y 13 de agosto se podrá ver la lluvia de meteoros denominada Perseidas. "Son llamativas porque son meteoros muy luminosos", explicó la astrónoma.En el mismo mes se podrán ver también dos lunas llenas: el 1 de agosto habrá una Superluna, lo que significa que a su salida en el horizonte se verá entre un 12% a 14% más grande de lo normal y será un 30% más brillante.Pero habrá otra luna llena, denominada "Superluna azul", el 31 de agosto, y se le denomina así por registrarse ambas en el mismo mes, explicó la especialista.Habrá también "uno de los eclipses solares más importantes de nuestra época". Ocurrirá en el Hemisferio Norte, el 14 de octubre. Se espera hace tiempo ver este tipo de eventos, pues se estaban registrando mayoritariamente en el Sur, según Poitevin.Pero este podrá verse también en algunas zonas de América Central, en parte de Colombia y de Brasil.Para una buena experiencia, Poitevin recomienda estar en zonas alejadas de contaminación lumínica para fácilmente observar este tipo de fenómenos, para los que no es necesario ningún implemento.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

