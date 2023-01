https://sputniknews.lat/20230105/este-es-el-gran-misil-hipersonico-de-rusia-ni-la-otan-podria-detenerlo-1134347353.html

Este es el gran misil hipersónico de Rusia: ni la OTAN podría detenerlo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que la fragata Almirante Gorshkov será el primer busque ruso equipado con misiles hipersónicos Tsirkon

El mandatario ruso destacó que el despliegue de este buque con este tipo de armamento se definirá en función de los intereses de seguridad de Moscú."Quiero subrayar que seguiremos desarrollando el potencial de combate de las Fuerzas Armadas, produciendo armas y equipos prometedores que velarán por la seguridad de Rusia en las próximas décadas", sostuvo Putin.Un arma inigualableLos misiles Tsirkon (circonio, en ruso) son misiles hipersónicos que pueden alcanzar una velocidad de hasta Mach 9, es decir, nueve veces más rápido que la velocidad del sonido, por lo que es casi imposible que pueda ser detectado por los sistemas de defensa aérea.Este tipo de misiles puede recorrer 2,65 kilómetros en un segundo a una altitud de 20 kilómetros, con una velocidad máxima de 10.000 kilómetros por hora y un alcance de 1.000 kilómetros de distancia.Según los cálculos del comandante de la fragata Almirante Gorshkov, Ígor Krojmal, ante un ataque de Washington, estos misiles podrían tocar suelo estadounidense en tan solo cuatro minutos, si se disparan desde aguas neutrales, a 400 kilómetros de territorio americano.Otras ciudades estadounidenses como Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles también se encuentran en la zona de alcance del Tsirkon lanzado de un submarino en aguas neutrales.Por su parte, el doctor en ciencias militares y vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, Konstantín Sivkov, destacó la velocidad de los misiles Tsirkon y comparó su paso a través de los sistemas de defensa antiaérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "como un cuchillo caliente en la mantequilla"."Su velocidad de vuelo es de unos tres kilómetros por segundo. Los sistemas antiaéreos que están al servicio de la OTAN no interceptan objetivos aéreos que tienen una velocidad de vuelo mayor a la de un kilómetro por segundo", declaró Sivkov a Sputnik, en 2019.El analista militar Vladislav Shuriguin señaló que la probabilidad de que este tipo de misiles pueda ser interceptado es menor al 1%."Los estadounidenses y la OTAN simplemente no tienen con qué destruir el Tsirkon, al menos hoy por hoy. Ahora la posibilidad de interceptar el Tsirkon es de 0,1%. Es decir, para derribarlo se necesitan al menos 10 misiles interceptores", explicó Shuriguin a Zvezda.Otra de las ventajas de los misiles Tsirkon es que puede maniobrar en el aire y no requiere de un lanzador especial, por lo que se puede disparar desde una fragata, crucero o submarino.Por ello, Alexandr Perendzhíev, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Economía de Plejánov de Rusia, considera que este tipo de arsenal refuerza la protección de las fronteras rusas.En julio de 2021 se realizó una primera prueba de este tipo de misiles en el mar Blanco, alcanzando un objetivo en la costa del mar de Barents tras recorrer 350 kilómetros a una velocidad de 8.000 kilómetros por hora. Posteriormente, en mayo de 2022, se realizó otra prueba en la misma zona, pero esta vez los misiles Tsirkon recorrieron una distancia de más de 1.000 kilómetros.

