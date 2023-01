Este es el millonario patrimonio que Pelé dejó a sus herederos

https://sputniknews.lat/20230105/este-es-el-millonario-patrimonio-que-pele-dejo-a-sus-herederos-1134352781.html

Celebrity Net Worth, un medio dedicado a brindar estimaciones de los activos totales y las actividades financieras de las celebridades, informó que Pelé habría llegado a generar un patrimonio valuado en 100 millones de dólares. Es el resultado de sus ingresos por el fútbol, las publicidades y los negocios inmobiliarios.Como ejemplo, el sitio dio una operación que el exdelantero había realizado en Los Hamptons, en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde adquirió una casa por 156.000 dólares en 1979 y en 2018 la vendió a cambio de 2,85 millones de dólares.El propio Pelé confesó en más de una ocasión que "yo no me hice rico con el fútbol como lo hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa". Tras su fallecimiento, su patrimonio va a sus herederos.O Rei tiene un total de siete hijos reconocidos, aunque admitió en su documental que no sabía cuántos más podían aparecer.De su primer matrimonio con Rosmeri dos Reis Cholbi, tuvo a Kelly Cristina, Edson y Jennifer Nascimento. También tuvo una hija fuera del matrimonio que el exfutbolista se negó a reconocer, aunque la ley le obligó a ello. Se llamaba Sandra y murió en 2006 a causa de un cáncer a los 42 años de edad.En 2002 el brasileño reconoció a su quinta hija Flavia de la periodista Lenita Kurtz. Mientras que en su segundo matrimonio, con la cantante y psicóloga Assíra Lemos Seixas, tuvo gemelos: Celeste y Joshua. Su tercer matrimonio fue con la japonesa Marcia Aoki, aunque la pareja no tuvo hijos.El astro del fútbol brasileño murió a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró tres días de luto tras la noticia del fallecimiento del exdelantero. El 3 de enero O Rei recibió el último adiós y fue enterrado en el Memorial Necrópolis Ecuménica, un cementerio de la ciudad brasileña de Santos.Pelé era considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Fue nombrado Atleta del Siglo por el Comité Olímpico Internacional en 1999. Sus 1.279 goles en 1.363 partidos están reconocidos como récord Guinness.

