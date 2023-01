"Me tiró al suelo": Harry revela los detalles de una pelea con su hermano William por Meghan Markle

"Dejó entonces el vaso de agua, me llamó por otro nombre y volvió a venir hacia mí. Me agarró por el cuello, rasgó el cuello de mi camisa y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido. Luego me puse de pie y le pedí a William que se fuera", señaló el duque de Sussex.