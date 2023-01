https://sputniknews.lat/20230105/quien-es-ben-gvir-el-politico-judio-radical-que-provoco-al-mundo-musulman-1134329812.html

¿Quién es Ben-Gvir, el político judío radical que provocó al mundo musulmán?

¿Quién es Ben-Gvir, el político judío radical que provocó al mundo musulmán?

El conflicto entre Israel y Palestina volvió a saltar a los titulares luego de que Itamar Ben-Gvir, un político de la rama más radical del judaísmo que... 05.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-05T15:00+0000

2023-01-05T15:00+0000

2023-01-05T15:00+0000

sputnik explica

israel

oriente medio

benjamín netanyahu

jerusalén

📰 conflicto entre gaza e israel

palestina

itamar ben-gvir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134330459_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_17c2ec907937c90fef46e222e0a8ad2d.jpg

Tras un año como líder de la oposición, el 1 de noviembre de 2022 Benjamín Netanyahu y su partido Likud ganaron en las elecciones parlamentarias, obteniendo 32 escaños. Sin embargo, esto no fue suficiente para formar el Gobierno. Netanyahu tuvo que pactarse con otras fuerzas, incluso con dos ultraortodoxas y tres religiosas de extrema derecha para volver a ser el primer ministro del país.Con esto, el nuevo Ejecutivo resultó ser el más derechista de la historia de Israel. Los más críticos advierten que los derechos de las minorías están en juego y que las tensiones con Palestina podrían agravarse. Uno de los nuevos aliados de Netanyahu es el líder del partido Otzmá Yehudit, Itamar Ben-Gvir, quien obtuvo a cambio el puesto de ministro de Seguridad Nacional.Sputnik te resume la vida y carrera de esta figura que ya a centrado las miradas de todo el mundo.Su camino al radicalismo judíoItamar Ben-Gvir nació el 6 de mayo de 1976 y creció en el acomodado barrio de Mevaseret Sion, en Jerusalén. Su padre era un inmigrante judío-kurdo de Irak, que trabajaba en una empresa petrolera y escribía, mientras que su madre era ama de casa. Su familia era laica, pero cuando él era adolescente adoptó puntos de vista religiosos y de derecha radical durante la Primera Intifada, como le llaman al levantamiento palestino contra la ocupación israelí que tuvo lugar entre 1987 y 1991.Primero se unió a un movimiento juvenil de derecha afiliado a Moledet, un partido que abogaba por sacar a los árabes de Israel, y luego se unió al movimiento juvenil del partido Kach y Kahane Chai, aún más radical, que finalmente fue ilegalizado por el Gobierno israelí. Se convirtió en coordinador de jóvenes de Kach y él mismo afirmó que fue detenido a los 14 años. Cuando alcanzó la mayoría de edad para el servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel, a los 18, lo eximieron del servicio debido a sus antecedentes políticos de extrema derecha.Ben-Gvir siguió estando asociado con el kahanismo y su partido Otzmá Yehudit es uno de los sucesores ideológicos de este movimiento. En la década de 1990 participó activamente en las protestas contra los Acuerdos de Oslo, una serie de acuerdos firmados entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para solucionar el conflicto palestino-israelí. En 1995, pocas semanas antes del asesinato del entonces primer ministro Isaac Rabin, Ben-Gvir llamó la atención del público por primera vez cuando apareció en televisión blandiendo un emblema de Cadillac que había sido robado del automóvil de Rabin. Cuando formó el partido Otzmá Yehudit, aseguró que no sería un Kach y Kahane Chai o un grupo disidente. En una entrevista de noviembre de 2015, afirmó haber sido acusado 53 veces y en la mayoría de los casos, los cargos fueron desestimados por los tribunales.Carrera legal y defensa de radicales judíosEn ocasiones Ben-Gvir se representó a sí mismo durante sus muchas acusaciones y, por sugerencia de varios jueces, tomó la decisión de estudiar derecho. Pero al final de sus estudios, el Colegio de Abogados de Israel le impidió tomar el examen de abogacía debido a sus antecedentes penales. Después de una serie de apelaciones la decisión fue revocada, sin embargo Ben-Gvir primero tendría que resolver tres casos penales en los que estaba acusado. Al ser absuelto en los casos de cargos que incluían celebrar una reunión ilegal y molestar a un funcionario público, pasó los exámenes y se le concedió una licencia.Como abogado, ha representado a una serie de activistas judíos de extrema derecha sospechosos de terrorismo y crímenes de odio. Los clientes notables incluyen a Ben-Zion Gopstein, un activista político afiliado a la derecha radical, y dos adolescentes acusados ​​en el ataque incendiario de la Duma, el bombardeo incendiario de una casa de una familia palestina. El periódico israelí Haaretz describió a Ben-Gvir como el "hombre a quien recurrir" para los extremistas judíos que enfrentan problemas legales.Carrera política y antiarabismo sionistaBen-Gvir fue asistente parlamentario en el 18º Knéset, el Parlamento unicameral del país, de Michael Ben-Ari. El 23 de julio de 2017, formó parte del liderazgo de una protesta que incluyó a decenas de personas frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén. La protesta fue realizada tanto por Lehava como por Otzmá Yehudit.El político había planeado postularse para un escaño en Knéset en las elecciones legislativas de septiembre de 2019 en el primer puesto de una lista electoral combinada de Noam y Otzmá Yehudit, pero los partidos no pudieron alcanzar un acuerdo.​ Ben-Gvir estaba en el tercer puesto​ de una lista conjunta que incluía a Otsmá Yehudit, Noam y el Partido Sionista Religioso durante las elecciones legislativas de 2021 y fue elegido miembro de la Knéset cuando la alianza obtuvo seis escaños.En mayo de 2021, se informó que frecuentaba el barrio de Sheij Yarrah en Jerusalén Este para mostrar su solidaridad con los colonos judíos que viven allí. En las elecciones legislativas de 2022 su partido tuvo un éxito sin precedentes, más que duplicando sus votos y convirtiéndose así en el tercer partido más grande en la Knéset. Ben-Gvir y su partido formaron parte integral del Gobierno dirigido por Netanyahu. El 29 de diciembre asumió el cargo del ministro de Seguridad Nacional.ControversiasEn su sala el político tenía un retrato del terrorista israelí-estadounidense Baruch Goldstein, quien en 1994 masacró a 29 fieles musulmanes palestinos e hirió a otros 125 en Hebrón, en lo que se conoció como la masacre de la Tumba de los Patriarcas. Pero después de ingresar a la política quitó el retrato.En octubre de 2021, Ben-Gvir y el líder de la Lista Conjunta, Ayman Odeh, tuvieron una confrontación física durante una visita al Centro Médico Kaplan para ver a Miqdad Qawasmeh, un agente de Hamás que había estado en huelga de hambre durante más de tres meses de su detención administrativa. Ben-Gvir se mostró en contra de que Qawasmeh fuera tratado en un hospital israelí e incluso intentó ingresar a la habitación acusando a Odeh de ser un terrorista por apoyar a extremistas. Entonces Ayman Odeh lo golpeó primero y ambos se agarraron a golpes antes de ser separados.En diciembre de 2021, Ben-Gvir fue investigado después de que apareció un video de él apuntando con una pistola a los guardias de seguridad árabes durante una disputa de estacionamiento en el garaje subterráneo del centro de conferencias Expo Tel Aviv. Los guardias le pidieron al político que moviera su vehículo porque estaba estacionado en un espacio prohibido, entonces él sacó una pistola y la apuntó a los guardias.​ Luego Ben-Gvir afirmó que sentía que su vida estaba en peligro a pesar de que los guardias estaban desarmados.El 13 de octubre de 2022, en el barrio Sheij Yarrah de Jerusalén Este, Ben-Gvir participó en los enfrentamientos entre los colonos judíos israelíes y los residentes palestinos locales, manipulando un arma y diciéndole a la policía que disparara a los palestinos.El 3 de enero de 2023, el polémico político visitó la Explanada de las Mezquitas, un lugar sagrado para los musulmanes, a pesar de las numerosas protestas. El hecho fue criticado por todas partes y fue calificado como una provocación.

https://sputniknews.lat/20230104/un-sondeo-muestra-que-un-70-de-israelies-laicos-se-siente-amenazado-por-el-nuevo-gobierno-1134326383.html

https://sputniknews.lat/20230104/el-ejercito-de-israel-destruye-casas-palestinas-en-cisjordania-1134336352.html

israel

jerusalén

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, oriente medio, benjamín netanyahu, jerusalén, 📰 conflicto entre gaza e israel, palestina, itamar ben-gvir