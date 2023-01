https://sputniknews.lat/20230105/terror-en-mexico-suspenden-clases-y-actividades-en-sinaloa-por-narcobloqueos--videos-1134360493.html

Terror en México: suspenden clases y actividades en Sinaloa por narcobloqueos | Videos

Culiacán, Sinaloa, se despertó este 5 de enero con una jornada violenta. Se reportaron tiroteos, narcobloqueos y enfrentamientos entre integrantes del... 05.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

sinaloa

narcotráfico

seguridad

Debido a la jornada violenta, las autoridades del municipio que es conocido por ser la cuna del cartel de Sinaloa, suspendieron las clases y la actividades administrativas. El secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Esteban Castañeda, pidió a los ciudadanos no salir de sus casas porque se habían reportado despojos de vehículos. En las redes sociales circulan videos de los narcobloqueos, así como de los disparos de armas largas, algunos de ellos que vienen incluso de helicópteros del Ejército mexicano que sobrevuelan la ciudad. Hasta las 8 de la mañana, hora local de México, no se sabía si los narcobloqueos provocaron el deceso entre los civiles o los efectivos de seguridad. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en el municipio se están llevando a cabo operativos. El mandatario no dio más detalles al respecto y dijo los responsables de la seguridad del país serán quienes den información sobre lo ocurrido.

