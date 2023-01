https://sputniknews.lat/20230106/amlo-niega-que-eeuu-este-detras-de-la-captura-de-ovidio-guzman-1134402994.html

AMLO niega que EEUU esté detrás de la captura de Ovidio Guzmán

AMLO niega que EEUU esté detrás de la captura de Ovidio Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que las autoridades de Estados Unidos hayan colaborado en tareas de inteligencia para detener a... 06.01.2023, Sputnik Mundo

Al ser cuestionado sobre si México había tenido el asesoramiento de algún ente de inteligencia estadounidense en las labores para lograr a recaptura del capo conocido como el Ratón, el mandatario negó algún tipo de colaboración. El 5 de enero, tras la detención de Ovidio, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía reportes de que EEUU haya estado detrás de la recaptura del Ratón. Ebrard indicó que sobre el Ratón pesa ya una solicitud de extradición que fue formulada por Estados Unidos desde 2019, año en el que se registró la primera captura del capo y de la cual fue liberado tras desatarse una ola de violencia en Sinaloa.En conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia mexicana negó que Ovidio Guzmán vaya a ser extraditado en fast track y aclaró que para poder entregarlo a la justicia estadounidense debe cumplirse con un procedimiento."Hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se tendrá que presentar, me imagino que el día de hoy, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos proceder a extraditarlo en estas condiciones hoy, mañana o pasado. Tenemos que cumplir con las formalidades que la ley nos impone", comentó.Al respecto, Andrés Manuel López Obrador señaló que los jueces mexicanos deben estudiar el caso y le dio la razón al canciller sobre no hacer una extradición rápida hacia territorio estadounidense. "Eso lo hacían en tiempos de Zedillo, aquí hay un Estado de derecho que se tiene que respetar independientemente de los delitos", concluyó.

