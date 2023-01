https://sputniknews.lat/20230106/el-efecto-bumeran-de-las-sanciones-a-rusia--1134415264.html

El efecto búmeran de las sanciones a Rusia

El impacto de las sanciones de EEUU a Moscú por el conflicto en Ucrania, hacen estragos en el continente europeo en pleno invierno.

2023-01-06

2023-01-06T22:05+0000

2023-01-06T22:05+0000

En el año 2022 las protestas se hicieron sentir con fuerza en varios países de la Europa, por el alto costo de las tarifas y el posible desabastecimiento de gas en estos meses de invierno.La crisis no cesa en este comienzo de año. En Reino Unido, por ejemplo, una huelga de trenes afecta a miles de personas entre los días 6 y 7 de enero.El efecto búmeran que han causado las sanciones de EEUU y la Unión Europea a Rusia, a raíz del conflicto en Ucrania, golpean con fuerza al continente."La crisis energética empeora con el invierno. Y no hay ninguna necesidad de que eso ocurra ni razón económica, salvo por apoyar las sanciones que además hacen se retroceda enormemente en los objetivos de energías limpias", dijo a Telescopio el periodista y ensayista español Pascual Serrano.Europa dijo adiós durante el año 2022 a sus compromisos de energía verde, ante la reactivación de las centrales de carbón y la búsqueda de gas a través del fracking.El español señaló que Washington "no quiere poner límites, solo quiere provocar y evitar que se concreten conversaciones de paz. Como dijo el presidente de EEUU, Joe Biden: quieren desangrar a Rusia hasta la última consecuencia".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

