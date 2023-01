https://sputniknews.lat/20230106/el-mayor-error-de-mi-vida-harry-confiesa-que-william-le-aconsejo-que-se-disfrazara-de-nazi-1134391149.html

"El mayor error de mi vida": Harry confiesa que William le aconsejó que se disfrazara de nazi

El príncipe Harry tenía 20 años cuando decidió vestirse de oficial nazi en una fiesta de disfraces, provocando un gran escándalo en la sociedad británica... 06.01.2023, Sputnik Mundo

En 2005 el diario inglés The Sun publicó en su portada una foto de Harry vestido de nazi con un brazalete rojo y una esvástica. En una parte de su reciente libro autobiográfico En la sombra el duque de Sussex describió la situación y el momento de la elección del repudiable traje, revelando que había elegido entre dos: un uniforme de piloto y el nazi.Añadió que cuando fue a casa y se lo probó, los dos mostraron su aprobación."¡Peor que el conjunto de leotardos de William! Mucho más ridículo. Lo cual, de nuevo, era el punto", subrayó el duque de Sussex.En el documental con Netflix, el hijo menor de Lady Di admitió que disfrazarse de nazi "fue uno de los mayores errores de mi vida" y confesó que tras ser criticado, optó por aprender sobre el tema y se dedicó a informarse sobre el nazismo.Esta no es la primera declaración reveladora que sale a la luz en el libro autobiográfico del príncipe. Harry también reveló que fue "agredido físicamente" por su hermano mayor y heredero al trono, luego de que este último calificara de "grosera y tosca" a Meghan Markle.Estaba previsto que las memorias del duque de Sussex salieran a la luz el 10 de enero y podrían causar furor en el seno de la familia real británica. No obstante, su contenido fue revelado días antes luego de que apareciera por descuido en varias librerías españolas.Harry y su esposa abandonaron el Reino Unido tras un conflicto con la familia real, negándose a desempeñar funciones reales. En marzo de 2021, la pareja concedió una escandalosa entrevista a la periodista Oprah Winfrey en la que acusaba a la familia real británica de indiferencia, presiones constantes e incluso racismo. Desde entonces, las relaciones entre la pareja y la corte real han seguido tensas.

