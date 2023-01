https://sputniknews.lat/20230106/la-agencia-espanola-rtve-entrevista-a-un-combatiente-ucraniano-vestido-con-un-simbolo-nazi-1134391592.html

La agencia española 'RTVE' entrevista a un combatiente ucraniano vestido con un símbolo nazi

Un militar ucraniano fue entrevistado por la agencia de las noticias 'RTVE' para hablar sobre el conflicto en su país. La emisión hubiese pasado desapercibida... 06.01.2023, Sputnik Mundo

El Sol Negro, Schwarze Sonne en alemán, es un símbolo instituido por Heinrich Himmler, jefe de las SS, durante la Segunda Guerra Mundial. En efecto, se puede ver en el emblema del batallón Azov (prohibido en Rusia), el grupo neonazi más sonado y acusado de cometer crímenes de odio contra los rusoparlantes en Donbás.Por si fuera poco, RTVE especificó que su apodo era Naz, que podría ser una alusión a la palabra nazi.Los militares con símbolos nazis también aparecen a menudo en las redes sociales de los dirigentes del país. Una foto con un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania con símbolos nazis en su uniforme fue publicada en una cuenta en las redes sociales de la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar. En la imagen hay un militar ucraniano vistiendo el emblema de la 3ª división nazi de las SS.Esta no fue la única vez que altos representantes del régimen de Kiev publican fotos de este tipo en las redes sociales. En mayo por el Día de la Victoria, así como en septiembre, el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó fotografías con soldados de las FFAA de su país que también llevaban símbolos nazis en el uniforme.En junio del 2022, la agencia de noticias británica Reuters divulgó un material dedicado al avance de la operación especial rusa en Ucrania dedicada a mostrar las consecuencias del conflicto armado en la parte controlada por las fuerzas ucranianas. No obstante, los internautas no tardaron en señalar que "el residente local" no era más que un neonazi con una esvástica tatuada en su brazo.El neonazismo ucraniano apareció mucho antes del Euromaidán, pero solo a partir del 2014 tomó relevancia y se ganó un espacio en el país. Desde entonces, los radicales de extrema derecha ucranianos organizan libremente marchas y procesiones con antorchas en honor a los colaboradores nazis.

ucrania

donbás

