Las exportaciones bolivianas por puertos peruanos están paralizadas por bloqueos

"En tema de exportaciones, transportamos soya y sus derivados, aceite vegetal, alcohol y minerales. Son productos que están parados en distintas zonas en las carreteras peruanas. En importación, traemos productos de mercados de Asia, Europa y Perú, no podemos llegar a nuestros destinos. También diésel y gasolina", explicó el dirigente de choferes del transporte internacional, Edwin Lima, este 6 de enero en contacto con la prensa local. Los bloqueos de caminos y protestas se reactivaron en las regiones de Arequipa y Puno, en la frontera con Bolivia, tras la pausa por las fiestas de fin de año. Por tanto, la carga boliviana a bordo de camiones de alto tonelaje no puede llegar hasta los puertos de Ilo y Matarani, en el Océano Pacífico. Los manifestantes exigen la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.Las protestas y bloqueos de carreteras en Perú no cesan desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano destituyó a Castillo por ordenar el cierre del Parlamento.

